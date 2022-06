Eliane Tillieux (PS), interpellera le Collège ce soir au conseil communal au sujet de l'annulation, étonnante et suscitant la polémique vu les raisons nébuleuses évoquées, du Verdur, le plus ancien des festivals wallons.

La conseillère interpellera la majorité de la sorte : "Nous avons appris par voie de presse l’annulation du Verdur Rock et, par ricochet, de l’évènement Back In Namur qui devait se tenir ce weekend à la Citadelle. Les raisons évoquées sont météorologiques. Mon groupe affiche clairement sa déception quant à cette décision de l’organisateur pour un évènement qui est une véritable institution pour les Namuroises et les Namurois. L’organisation d’évènements est un secteur bien plus à risques que d’autres, c’est certain. Pourriez-vous tout d’abord nous préciser si la décision émane de l’organisateur lui-même ou s’il s’agit d’une décision des services de la Ville de Namur pour des raisons de sécurité au regard du mauvais temps annoncé ? "

Elaine Tillieux questionne le Collège au sujet du soutien financier de la Ville de Namur à cet évènement. "Y a-t-il une convention ? Est-ce un soutien structurel ? En 2020 et 2021, un subvention de 5000€ a été versée en soutien de l’organisateur en raison de l’impact de la crise sanitaire. La subvention 2022 at-elle déjà été liquidée ? Quelle sont les perspectives d’avenir de cet évènement ?"