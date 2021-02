Il y a quelques jours, le Conseil communal a voté à l’unanimité le point destiné à approuver l’octroi d’un marché public de services qui aura pour mission de désigner un auteur de projet afin d’accompagner les autorités communales dans les années à venir. "Nous pourrons ensuite élaborer un schéma directeur d’aménagement durable afin de dynamiser la zone sud-ouest de Havelange, tout en mettant en place une réflexion stratégique quant à l’élaboration d’une zone d’enjeu communal, ainsi que l’aménagement opérationnel d’un espace communautaire et résidentiel. Bref, sous ce titre très complexe se dessine un projet d’aménagement territorial qui va se dérouler en plusieurs étapes… si les moyens financiers, les opportunités et la volonté politique le permettent. Si ce n’est pas nous qui réaliserons tout cela, ce sera d’autres dans le futur. Mais tout sera mis en forme", précise la bourgmestre, Nathalie Demanet qui sait qu’il faudra plusieurs années pour voir le résultat final de cette courageuse ambition/vision à long terme.

Pour y parvenir, quelques pistes sont mises sur la table, en plus d’un montant de 50 000 euros qui vient d’être inscrit au budget extraordinaire 2021. Concrètement, plusieurs projets sont envisagés pour donner un autre aspect au centre du village et notamment dans la zone actuelle dite "Espace Ocolna", longue d’une surface d’environ 30Ha. "Cette zone aura pour centre le hall omnisports. Une future Maison rurale polyvalente et la maison communale y seraient installées. On y trouverait aussi une Maison d’accueil pour personnes âgées, des terrains de tennis, de pétanque ainsi qu’un terrain de football."

Notons au passage que ce territoire est couvert par un plan de secteur obsolète qui devrait être adapté à certains besoins, nouvelles réalités (au niveau économique, logement, environnement, mobilité, développement durable in fine). "Ce schéma permettra d’apporter une cohérence d’ensemble, une vision du développement du plus gros village de la commune", conclut la bourgmestre