© DR

À Jambes, en bordure de Meuse, Démosthène Stellas, membre du collectif namurois Drash, va réaliser une peinture monumentale sur un mur de la Villa Balat. Cette fresque composée de formes végétales rend hommage à l’architecte Alphonse Balat et à l’époque dans laquelle il s’inscrit (les prémices de l’Art Nouveau).

© DR



Dans la foulée de Mr X et MisterGillus, Mathilde Dujardin a métamorphosé le mur de l’ancien Pavillon du Tourisme, au square Léopold, dans une démarche participative doublée d’une réflexion sur la coexistence entre l’homme et la nature. « La colère de l’air ravive les sentiments », c’est le titre de sa fresque colorée et mouvementée, coréalisée avec des résidentes de l’Accueil Mosan.

© DR



Changement de décor et de style, dans le parking de l’Hôtel de Ville, Stéphane Remond alias Estefan a reçu pour mission de concevoir une peinture murale sur les murs et les pilastres. Composée de formes géométriques, cette œuvre évoque l’environnement urbain dans lequel le peintre évolue.

L’automne prochain, un autre artiste namurois, Jimmy Michaux alias JIM.MI, va s’atteler à la fresque Icarus sur un bâtiment situé au boulevard du Nord à Namur. L’œuvre a été choisie par les citoyens et citoyennes suite à un appel lancé par la Ville de Namur en avril dernier.

Dans le cadre Sculptures dans la Ville, l’artiste français Nicolas Eres qui a transformé le paysage urbain. Exposées en Belgique pour la première fois, ses fourmis rouges géantes ont escaladé les murs de l’Hôtel de Ville, du Théâtre de Namur et de Galeria Inno avant d’investir la rue des Brasseurs.

© DR



En septembre, c’est une œuvre monumentale qui sera installée sur un rond-point de Malonne. Il s’agit d’une sculpture de Zouaves réalisée par l’artiste namurois Sami Geagea.

Les photographes de l’ILFOP reviennent à la Galerie du Beffroi en juillet pour marquer les 50 ans de leur section photographie, un anniversaire qui sera fêté comme il se doit durant l’année scolaire à travers d’autres expos et activités!

© DR



3 expositions voient le jour aux Bateliers : Maison de Famille, Pas son Genre et Archéosexisme.

La Ville s’associe à la Province de Namur dans le cadre du Musicôjardin2020. Au menu du 1er concert d’août, un Ska Rock puissant pour un univers festif et décalé : Super Hérisson au Trem A.

© DR



L’exposition de fin d’année 2020 à la Galerie du Beffroi (Namur) sera participative et aura pour thème « La femme vue par la femme au travers des collections d’art communales ». A cette occasion, le Service Culture de la Ville de Namur recherche des artistes féminines. La technique utilisée (peinture, sculpture, photographie, gravure, collage…) sera libre de choix.

© DR



Cet été, la Ville confiera à 7 artistes namurois.e.s (peintres, sérigraphes ou artistes street art) le soin de revisiter / réinterpréter deux œuvres emblématiques du pôle muséal des Bateliers, une sculpture du Musée archéologique et un tableau du Musée des Arts décoratifs. Leurs créations seront reproduites sur des bâches placées sur le chantier de la Confluence, plus précisément sur le cheminement provisoire du Grognon, dans le courant du mois d’août 2020.