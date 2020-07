Juliette Ghislain est une une créatrice de 29 ans habitant la région de Namur qui réalise depuis trois ans des agendas, articles de papeterie et infographies diverses, belges et écoresponsables. Destinés aux aux adeptes de papier et d’organisation, les produits sont pensés et réalisés en Wallonie, composés de papier et de carton 100 % recyclés et conçus dans le respect de l’environnement. Quatre articles sont actuellement proposés : des agendas civils et scolaires en 2 formats et 4 couleurs, des calendriers des anniversaires, des carnets de notes et un calendrier familial annuel. La créatrice répond également aux demandes d’infographies diverses comme des faire-part, flyers, cartes de visite, logos…

© DR



Juliette Ghislain explique : "Les agendas sont les premières créations que j’ai développées. En effet, après avoir cherché durant des années, en vain, l’agenda de mes rêves, j’ai finalement décidé de le créer. Voyant que celui-ci intéressait d’autres personnes, j’ai décidé de me lancer il y a maintenant 3 ans. Locaux, écoresponsable, originaux, à prix abordables… J’avais beaucoup de critères. Un calendrier des fruits et légumes de saisons, une carte de Belgique, une reliure anneaux pour bien tourner et retourner les pages, des citations inspirantes, des To do & Shopping Lists hebdomadaires, du papier recyclé opaque, esthétique et résistant, des plannings clairs, des astuces organisationnelles, un tracker de bonnes habitudes, des outils de développement personnel... Et, le tout, dans un style sobre, léger et coloré. Un vrai défi. Consciente que l’agenda est un outil très personnel que chacun s’approprie à sa manière, avec les critères qui lui sont propres, ils existent maintenant en deux formats (A5 et A6), en quatre couleurs, et deux types de couvertures sont proposées (souples ou rigides). Toutes les suggestions et remarques sont accueillies avec plaisir, et j’essaye d’y intégrer un maximum des demandes de mes utilisateurs."

© DR



La créatrice poursuit : "Toujours dans l’idée de combler un manque sur le marché actuel, j’ai décidé de créer deux autres produits qui manquaient à mon quotidien. Les calendriers des anniversaires : ludiques et décoratifs, ils sont au format A3 et dotés d’une cordelette pour un accrochage facile. Destinés à ceux qui, comme moi, ont une mémoire de poisson rouge et succombent au charme du « Birthday Reminder » accroché dans les toilettes (ou ailleurs) ! Les carnets de notes sont eux aussi dotés d’une couverture rigide, d’une reliure anneaux et contiennent trois types de pages pour laisser libre cours à sa créativité : des pages blanches, des pages lignées et des pages quadrillées. Ils sont, comme les agendas, pelliculés pour une durée de vie plus longue. Et ma plus récente création : un Family Calendar 2020 à accrocher au mur, avec de la place pour plusieurs personnes, une touche d’optimisme et un espace notes. Sobres & jolis, l’objectif est d’en faire un objet de décoration pratique."

Infos : https://lesagendasdejuliette.be/

© DR



© DR