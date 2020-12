Juliette Ghislain, une Namuroise de 30 ans, s’est lancée il y a trois ans après avoir cherché en vain l’agenda de ses rêves et vu que cela pourrait intéresser d’autres personnes. « Je le voulais local, écoresponsable, original et à prix abordable », précise-t-elle. «Tout en gardant un style sobre et léger, il y avait moyen d’y compiler toute un série d’informations intéressantes : un calendrier des fruits et légumes de saisons, une carte de Belgique, des citations inspirantes, des To do & Shopping Lists hebdomadaires, des plannings clairs, des astuces organisationnelles, un tracker de bonnes habitudes ou encore des outils de développement personnel. » Des agendas qui existent en deux formats (A5 et A6).

Toujours dans l’idée de combler un manque sur le marché actuel, Juliette a décidé de créer un autres produit, les calendriers des anniversaires. « Destinés à ceux qui, comme moi, ont une mémoire de poisson rouge et succombent au charme du Birthday Reminder accroché dans les toilettes. »

Les carnets de notes, quant à eux, contiennent trois types de pages pour laisser libre cours à sa créativité : des pages blanches, lignées et quadrillées. Ils sont, comme les agendas, pelliculés pour une durée de vie plus longue.

Dernière création, un Family Calendar 2021 à accrocher au mur, avec de la place pour plusieurs personnes, une touche d’optimisme et un espace notes. L’objectif est d’en faire un objet de décoration pratique.

Plus d’information sur le site www.lesagendasdejuliette.be.