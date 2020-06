Le Neptune a rouvert ses portes. Une dizaine de jours, pour voir, selon le patron

Le Neptune, à Auvelais est attenant à la piscine et au théâtre communal. Angel, le patron, va donc chercher sa clientèle principalement dans ses deux activités. Qui sont encore à l’arrêt pour le moment. Pourtant, il a décidé de rouvrir les portes de son établissement ce lundi, contrairement à ses collègues proches du Petit Mistral, de l’Air du Temps ou de l’Ambassadeur. Peut-être parce qu’il en a marre des fermetures, lui qui a déjà laissé son café fermé toute l’année 2018 à cause de travaux au théâtre communal.

"Je vais ouvrir une dizaine de jours, pour voir, je ferai le point après ça", nous dit-il.

Pour lui, la perte causée par cet arrêt brutal des activités est catastrophique. "J’ai été obligé d’annuler au dernier moment un repas pour 160 personnes. Mon établissement sert de local au groupe des Gilles d’Auvelais. La Cavalcade a été annulée avec tout ce qui tourne autour au niveau de ce groupe. Et il y a eu les annulations de beaux spectacles au théâtre, des fancy-fairs d’écoles, etc., toutes des sources de rentrées importantes."

Les prochains mois ne s’annoncent pas de la meilleure façon. "La piscine ne rouvrira pas ses portes avant un long moment à cause de travaux qui y sont prévus. Je vais donc perdre la clientèle des clubs de nageurs qui venaient après les entraînements ou les compétitions", lance le tenancier. Heureusement, la commune, propriétaire des lieux, se montre compréhensive au niveau des loyers. "Quand c’est bien, il faut le dire aussi", clame-t-il derrière son vase comptoir. De son côté il a préparé l’avenir en ajoutant de l’éclairage extérieur ou en embellissant sa terrasse.

Et il ne se plaint pas, au contraire : "On a reçu des aides qui ont permis de tenir le coup, Ce sont des cacahuètes mais c’est mieux que rien. Et je crois qu’il faut arrêter de râler contre ceux qui nous gouvernent. C’est facile de critiquer mais je suis persuadé qu’ils font de leur mieux !"

LEF