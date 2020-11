La situation n’est guère réjouissante pour les 3 cirques implantés en ce moment à Gembloux. Le personnel technique, les artistes et les animaux subissent le confinement de plein fouet depuis leur arrivée. Ils ont besoin d’aide aujourd’hui. D’où l’appel lancé par Xavier Gabriel, éducateur spécialisé et faisant partie du Collectif « la Parole aux Actes » à Gembloux.

« Les 28 personnes et les animaux des 3 cirques réfugiés, Chaussée de Tirlemont à Gembloux (à droite, après la seconde pompe à essence en allant vers le commissariat de Police) sont toujours très démunis malgré l'aide généreuse déjà reçue de la part de nos concitoyens. Les animaux sont en fragilité. Ils n'ont plus de quoi tenir que 5 jours en fourrage et les petites gâteries du type betteraves ou carottes, voire céréales, très utiles aux dresseurs se font très rares avec la saison de sécheresse connues par nos agriculteurs locaux », dit-il. Ces personnes ont aussi besoin d'aide alimentaire et de soutien moral.

Du Gasoil pour les véhicules manque aussi gravement. « Ils sont Français et chacun connait la réalité de ce pays en pleine crise sociétale, autant que sanitaire. Vous pouvez leur apporter soutien et aide en venant les voir…Et si vous avez des dons, me contacter. De plus les animaux, eux aussi confinés, sont super sympas. Emmenez donc les enfants dans le respect des règles sanitaires, cela fait un beau but de promenade du centre-ville via le Ravel, L'Escaille puis l'entrée de Sauvenière », dit-il.