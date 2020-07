© Les Apéros namurois et leurs DJ's

D'habitude, les apéros namurois se tiennent tout au long de l'été et sont un afterwork en plein air très fréquenté sur différentes places de Namur.

Comme tous les événements peuplés, ils ont été annulés en raison de la crise du covid-19. Mais ils reviennent sous une autre forme. Les organisateurs de l'évenement festif, soutenus par le TRAKK et Hit Radio Namur, proposent une version virtuelle, un E-Apéros Namurois, le vendredi 31 juillet de 20h à 21h.

"Le concept est simple, puisque nous ne pouvons pas organiser un Apéro réèl, nous te proposons de venir chez toi! Lance un apéro de chez toi avec tes potes, amis, familles, collègues et nous débarquons virtuellement avec un super set deejay de nos résidents Oxoon et Rafel", annoncent-ils sur Facebook.

De quoi rythmer la fin de semaine et soutenir les DJ et le secteur événementiel qui souffre depuis plus de quatre mois maintenant. Le prochain rendez-vous de ce type est prévu le vendredi 28 août.

Teaser: https://www.facebook.com/lesaperosnamurois/videos/1487096294831331