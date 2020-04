C'est le cas du meilleur chocolatier de Wallonie, Denis Ariqua (Andenne), et ses créations originales.

Pâques, c'est dans une dizaine de jours. Pour le fêter dignement, les artisans chocolatiers du Namurois s'organisent. Même si la plupart desboutiques sont fermées, ils lancent des magasins en ligne ou des commandes par téléphone. L'occasion de se faire plaisir et de gâter ses proches en soutenant ceux qui sont durement touchés par le confinement.

A Andenne, Denis Ariqua a été élu "meilleur chocolatier de Wallonie" par le Gault & Millau il y a quelques mois Il vient de lancer son e-shop pour faire face aux commandes de Pâques. "Je pensais le faire pour la Saint-Valentin de l'année prochaine, mais on a tout accéléré pour être prêts pour Pâques." Une initiative appréciée puisque, les trois premiers jours, il a reçu pas moins de 75 commandes qui sont livrées par bpost. "Certains me demandent des figurines, mais elles vont sans doute casser lors de la livraison donc je propose surtout mes petits oeufs artisanaux. Mais je pense que je vais prévoir un jour où les clients pourront venir chercher leurs figurines s'ils le souhaitent", explique-t-il.

Le chocolat, c'est plus qu'un métier, une passion pour celui qui a décidé de fermer boutique pendant le confinement la mort dans l'âme. Il pouvait rester ouvert, mais n'a pas voulu prendre de risque. "Le chocolat, ce n'est pas un produit de première nécessité. Je m'en voudrais si quelqu'un, parmi mes cleints ou mon personnel, devait tomber malade parce que j'aurais essayé de rentrer 300 euros en caisse", explique-t-il. Par contre, il est vital pour sa jeune société de ne pas louper complètement Pâques. "C'est 25% de notre chiffre d'affaires de l'année. Malgré cela, avec cette crise, j'ai quand même dû me séparer d'un vendeur que j'espère pouvoir réembaucher pour décembre avec Saint-Nicolas, les cadeaux d'entreprise et les fêtes de fin d'année."

Il ne s'agit pas du tout d'écouler les stocks déjà produits: ici, tout est fabriqué de semaine en semaine. "Je travaille avec des produits frais, des noisettes du Piémont, du beurre de ferme, du café du Costa Rica. Mes chocolats sont sans huile de palme, sans conservateurs. Impossible de s'y prendre des mois à l'avance donc j'ai pu faire retravailler ma chocolatière tout récemment pour les commandes de Pâques faites via la boutique en ligne lancée fin de semaine dernière", se réjouit ce jeune papa qui s'occupe de son bébé jusqu'à 16h avant de s'occuper des commandes lui-même en soirée.

Ses recettes préférées et celles que ses clients préfèrent pour Pâques? "J'ai envie de dire qu'elles ont toutes leur petit succès d'autant que les fourrages sont différents de ceux des pralines. Mais je dirais l'oeuf caramel au beurre salé, l'équateur 71% avec une ganache noire, la ganache au thé earl grey et bleuet, le praliné amande-noisette et le praliné à l'ancienne avec 67% de fruits secs qui gardent ue texture intéressante."

Pour lui, tout a démarré à 11 ans. "J'ai visité la fabrique des chocolats Jacques à Verviers et je me souviens de l'odeur du chocolat avec cette fontaine dans l'entrée. Mes parents ont écouté mon envie et j'ai pu étudier à l'Ilon Saint-Jacques." Un passage chez un des plus grands chocolatiers au monde - Pierre Marcolini - une expérience intéressante dans une petite chocolatere artisanale et 10 ans de pratique plus tard, le voilà qui ouvre sa propre boutique à Andenne en octobre 2018.

"Je n'en suis pas revenu quand j'ai été honoré par le guide Gault & Millau un an à peine après. Je suis allé au salon du chocolat et je suis ravi que des personnes qui avaient manifesté leur intérêt là-bas ont déjà assé commande sur l'e-shop." Sur cette boutique en ligne, on trouve ses oeufs, mais aussi ses pralines et autres gourmandises: orangettes, citronnettes, gingembrettes, tablettes, suçettes, pépites d'Andenne...

Pendant le confinement, Denis Ariqua travaille aussi sur sa collection d'été. "Tous les 6 mois, je change 5 pralines de l'assortiment. Pour cet été, il y aura sans doute des fourrages menthe-citron ou menthe-gingembre, un caramel eu thé jasmin, une association thym-orange et peut-être citron-verveine."

https://ariqua.be/chocolats/

D'autres artisans de la province de Namur vous livrent oeufs et gourmandises

© Robaux



Robaux

Etant donné les circonstances et le confinement, l'artisan pâtissier Robaux (points de vente à Salzinnes et Floreffe) prend les commandes par téléphone. Il livre à Namur, Floreffe et dans un rayon de 10km, voire au-delà si la commande atteint un montant de 50 euros (081/44.40.16). Au menu: un bel assortiment d'oeufs fourrés ou pleins faits maison, des figurines, des tasses et autres poules garnies... "Avis aux grands-parents qui ont envie de gâter leurs petits-enfants mais qui ne peuvent pas se déplacer à cause du confinement. Vous pouvez passer une commande à la boulangerie Robaux de montages de Pâques ou petits œufs et nous nous ferons un plaisir d'aller les livrer à l'adresse souhaitée. Pour le paiement, il vous suffira de faire un versement sur le compte, tout simplement".

https://robauxboulangerie.wixsite.com/robaux

© Les Cup'inn



Les Cup'inn

Les pâtissières spécialisées en cupcakes ont fermé leur tea-room, mais par leur noutique en ligne. Elles livrent un bel assortiment de leurs spécialités de Pâques partout via bpost. "Tous nos oeufs sont faits maison, à Namur, avec des ingrédients de qualité et sans aluminium pour l'emballage", précise Amélie. Au menu: des petits oeufs aux intitulés gourmands: praliné cajou-dulcey, chocolat au lait-vanille, chocolat noir-sésame, chocolat blanc-café, praliné amandes ou encore leur version des eoufs chokotof et chokobon. L'e-shop propose aussi des melo cakes faits maison ou encore des tablettes de chocolat premium. Pour les cupcakes, cheesecakes et autres pâtisseries impossibles à poster, il faudra attendre la réouverture.

https://www.lescupinn.be/produits/paques-2020/

© Chantale Florent



Patrick Claude et Chantal Florent via Paysans Artisans

Patrick Claude, les chocolats de Namur dans leur boîte cubique reconnaisssable, n'a pas de boutique en ligne, mais des commandes peuvent lui être passées par mail (patrickclaude.wepion@gmail.com) ou par téléphone (0498/05.57.71). Ses pralines et créations en chocolat pour Pâques sont aussi disponibles en ligne via la boutique en ligne de Paysans Artisans qui livre dans l'un des 20 points de R'Aliment de Namur ou même chez vous pendant cette crise. "Si vous désirez être livré, merci de le laisser savoir en commentaire, en y ajoutant votre adresse et votre numéro de GSM". Le même e-shop propose un bel échantillon de l'assortiment de Chantale Florent, dont la réputation n'est plus à faire à Fosses-la-ville. "Si vous avez des commandes spécifiques à faire pour Pâques n'hésitez pas vous pouvez les passer soit par téléphone chez nous 071/71.20.56, via facebook en mp ou par mail à "commandechocoflo@gmail.com", dit-elle.

https://eshop.paysans-artisans.be/produit?findprod=P%C3%A2ques

© Sigoji



Sigoji

"Vu les circonstances, nous nous adaptons: de délicieux chocolats pour Pâques livrés sur le pas de votre porte en toute sécurité; c'est possible à partir de 30 euros de commande et par virement" explique la chocolatière basée à Ciney et Rochefort qui fait des réductions sur toute la gamme de Pâques et les pralines. Livraisons sur Hamois, Ohey, Havelange, Rochefort et Houyet. Commande par mail sales.sigoji@gmail.com ou sms: 0491/986880. Infos au même numéro et sur la page Facebook de la chocolaterie. "La livraison s'effectue sans contact, on envoie un sms 1 minute avant la livraison et dépôt de votre commande devant votre porte. On vous attend, on vous fait un signe de remerciement et on fonce vers le prochain client."

© La Maison des desserts



Les chocolats du coeur

A noter que la Maison des Desserts, a offert une belle partie de sa production artisanale. "Parce que l'humanité est l'une de nos principales valeurs, aujourd'hui La maison des desserts et son équipe a fait don d'une généreuse partie de sa production d'œufs de Pâques, entre-autres, dans les hôpitaux de Namur-centre. Nous espérons que cette simple démarche mettra du baume au cœur des personnes en première ligne dans la lutte contre le COVID-19", déclare ainsi la famille Hucorne au grand complet.