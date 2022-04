Au Parc Attractif Reine Fabiola, on apprend également en s’amusant. Sur le circuit des go-karts, Arnaud Bouchez et Jean-Michel Deloyer, membres du service circulation de la police de Namur, enseignent les bases de la sécurité routière aux enfants lors d’initiations à destination des écoles qui le souhaitent.

Durant l’année, Arnaud Bouchez se rend seul dans les établissements primaires de la commune de Namur, tous réseaux confondus, pour expliquer aux enfants, de la 1ère à la 6e, les bons comportements à adopter lorsqu’ils se trouvent sur ou aux abords d’une route, à pied, à vélo ou en trottinette. "Et avec les 5e et 6e primaires, on vient ici sur le circuit de go-karts (Ndlr : celui-ci comprend de nombreux dispositifs routiers) du PARF pour mettre tout cela en pratique. Peut-être qu'on étendra bientôt cela aux 4e", explique Arnaud Bouchez.

En 2017-2018, dernière année où les chiffres n’ont pas été tronqués en raison d’une absence ou du Covid, 49 classes de 21 écoles se sont rendues au PARF dans cette optique. Soit 962 élèves.

Le circuit de go-karts du PARF, créé en même temps que le parc en 1959, fera d’ailleurs l’objet une sérieuse cure de jouvence durant l’hiver 2022/2023. "Il n’y avait, avant cela, jamais eu de réaménagement important", confie Anne Barzin. Le marché a été approuvé ce mardi, lors du conseil communal de Namur, pour un montant de 289.000€. Les parties de voiries mises à mal par la croissance des racines d’arbres seront rénovées. Et on en profitera pour réaménager le circuit d’apprentissage du code de la route, avec de nouveaux dispositifs.