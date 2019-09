Nu et attaché avec des colsons, Raphaël avait été passé à tabac par deux hommes

Raphaël P. a failli perdre la vie le 16 septembre dernier. 3 passants l’ont retrouvé nu et à moitié inconscient au volant de sa Clio stationnée en bord de Meuse. L’homme est marqué à vie.

Raphaël P. a connu une relation tumultueuse avec Emmanuelle A. Lui est accro à l’héroïne, elle aime boire plus qu’un verre. Un jour, la situation dérape et il frappe cette dame d’une quarantaine d’années, maman de 2 enfants. En septembre 2018, il lui annonce par sms qu’il veut à nouveau coucher avec elle. A l’occasion de l’anniversaire d’une de ses filles, Emmanuelle fait part de cela à deux amis, Frédéric L. et Xavier L. La soirée se termine rue Roi Albert à Andenne, les deux hommes repartent et, par hasard, Raphaël appelle Emmanuelle, qui est ivre, et rejoint celle-ci chez elle. Emmanuelle, paniquée, appelle Frédéric et Xavier à l’aide. Quand il voit les deux hommes arriver, Raphaël prend peur et s’arme d’un tournevis. Il est rapidement maîtrisé, et puis, pendant une heure, frappé avec un tabouret, reçoit des coups de pied et de poing sur la tête et au visage, on saute à pied joint sur sa cage thoracique, avant de lui demander de se déshabiller, de l’attacher avec des colsons et de menacer de lui brûler le sexe avec un aérosol transformé en lance-flamme.

"On voulait lui faire traverser la ville nu"

Les deux hommes n’en restent pas là. Ils lui annoncent qu’ils vont le jeter dans le Meuse. Ils chargent alors l’homme, nu, à l’arrière de son propre véhicule. Ils se rendent au bord du hallage et, après une nouvelle scène de coups, jettent ses effets personnels dans la Meuse et l’installent au volant de sa voiture. Quand il est trouvé par des promeneurs, ses jours sont en danger, il souffre notamment d’un traumatisme facial, de côtes cassées,... Me Eerdekens, avocat de la victime, demande 10.000€ à titre provisionnel et la désignation d’un expert afin de suivre l’évolution des nombreuses séquelles psychologiques de son client.

Pour le parquet de Namur, il y a, ce soir-là, bien eu tentative d’assassinat et torture. Le substitut Seminara réclame 10 ans de prison pour chacun des 3 prévenus. A l’audience, ceux-ci présentent une version édulcorée des faits. Frédéric explique : "Il s’est montré menaçant, nous l’avons maîtrisé. Il a bien reçu des coups. Nous ne voulions pas le jeter dans la Meuse mais juste lui faire traverser la ville nu." Les avocats de Frédéric, Emmanuelle et Xavier demandent tous des peines assorties d’un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive d’un an déjà effectuée. Les avocats réfutent la préméditation, la volonté de tuer, la torture et le fait qu’un piège ait été tendu à la victime.

Jugement le 3 octobre