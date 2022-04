Ouvert durant six mois, sept jours sur sept, l’espace flottant des Capitaineries propose des activités nautiques le long de la Meuse en plus de son port et de sa terrasse. Cette année, les Capitaineries ont ouvert leurs portes le vendredi 15 avril, jusqu’au 15 octobre. « Une nouvelle équipe est en place pour permettre au public belge et international, de tout âge, de découvrir le paysage namurois tout en s’amusant et en se relaxant », précise-t-on aux Capitaineries.

En effet, depuis le début de l’année 2020, la gestion est assurée par deux nouveaux capitaines : Gauthier De Broux et Christophe Geysens. Pour ces deux amis, l’année 2022 devrait être le bon départ. Depuis qu’ils ont repris la gestion, ils n’ont pas été épargnés. La crise du Coronavirus a retardé de plusieurs mois l’ouverture tandis que la montée des eaux, en 2021, a emporté toute la terrasse et une partie des pontons.

Des loisirs multiples

Aux Capitaineries de Namur, les possibilités de loisirs sont multiples : location d’un bateau électrique sans permis, d’un kayak ou d’un paddle. Celui-ci peut être géant (jusqu’à 8 personnes).

Le port de plaisance est par ailleurs accessible pour les navigateurs confirmés. Au total, 102 bateaux peuvent s’amarrer aux pontons pour un jour ou plusieurs semaines et profiter des sanitaires qui viennent d’être rénovés. Chaque année, des centaines de plaisanciers de toute l’Europe font escale aux Capitaineries.

En plus de son offre habituelle, l’établissement propose de privatiser son espace pour des événements privés ou professionnels : baby shower, enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, fêtes à thèmes, family day, mariage, teambuilding, lancement de produit,… Pour des groupes jusqu’à 300 personnes.