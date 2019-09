, explique Thomas Mémurlin, co-fondateur de la chaîne qui a rendu les Liégeois fous de gourmandise., assure-t-il.

© THB



Avant cette probable ouverture définitive à Namur, le Huggy’s Bar propose en avant-première ses burgers gourmet durant les mois d’octobre et de novembre au sein de Craquage. Les clients commandent au comptoir leur repas, passent au bar chercher leurs boissons et s’installent aux tables mises à disposition. Une manière originale de partager un repas en famille ou entre amis, qui permet à chacun de choisir son plat et de tester de nouvelles saveurs.

© THB



"Le concept de Craquage nous a directement séduit. Basé dans un quartier très charmant au centre de Namur, on a aimé le côté chaleureux, innovant et convivial du lieu. C’est bien en ligne avec les valeurs du Huggy’s Bar et surtout, ça va nous permettre de voir à quel point les Namurois sont friands de nos burgers", conclut Thomas Mémurlin.