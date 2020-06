On trouve désormais les chips fabriqués à Mettet partout, dans les épiceries fines et la grande distribution. Ils sont cuits à basse température et ne contiennent pas d'exhausteur de goût

On a beau avoir deux exploitations de cultures performantes, l’instabilité et la volatilité des prix du marché amènent beaucoup d’incertitudes dans la rentabilité de celles-ci. Thomas, Stany et Antoine ont donc décidé de travailler ensemble, créer une coopérative (la SCRL L’atelier de la pomme de terre) et se lancer dans la transformation de la pomme de terre.

Les trois cousins fermiers se disent tous trois amateurs d'apéros et se sont donc lancés dans la production de chips. Il ne s'agit pas d'un produit marketing, mais d'une production à la fois équitable et responsable. Ici, l'étiquette est conforme au produit: il s'agit bien de producteurs locaux cultivés à quelques kilomètres seulement de leur lieu de transformation. Et ils sont fabriqués à l'ancienne, c'est à dire avec une vraie pomme de terre cuite dans une bonne huile à basse température pour éviter les acrylamides (un cancérogène et génotoxique souvent présent dans les chips).

C’est tout aussi naturellement que le projet familial porte le nom du grand père, Lucien. Depuis, chacun amène à la jeune société naissante ses propres expériences et savoir-faire. La coopérative a installé ses outils dans le zoning industriel de Mettet et les premiers essais de production se sont déroulés avec succès en novembre pour une commercialisation en décembre. Depuis, on les trouve partout: en épicerie fine comme dans la grande distribution.

Il faut dire qu'ils sont particulièrement savoureux, ces chips déclinés en 4 saveurs (sel, sel et poivre, paprika et épicé) qui ne comportent pourtant aucun exhausteur de goût. Les clients ne s'offusquent généralement pas de leur prix supérieur à la moyenne puisque la qualité est, elle aussi, supérieure.

L'entreprise demande encore des investissements, mais est bien partie. Les chips de Lucien comptent plus de 500 points de vente en Wallonie et à Bruxelles, mais ne font pas encore vivre les cousins qui exploitent leurs fermes respectives. Mais ils ont de l'envergure et des projets de commercialisation en Flandre, en France et au Grand-Duché de Luxembourg.

Une des prochaines étapes est aussi de proposer des chips bio. Une variété de pomme de terre spécialement dédiée aurait été plantée il y a quelques semaines.