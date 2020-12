Le 2e bataillon de commandos a organisé mercredi après-midi dans sa caserne de Flawinne (Namur) l'un des premiers "job days" (journée de l'emploi) virtuels pour présenter les carrières qu'offrent aux jeunes les unités para-commandos, à la recherche de nouvelles recrues. Le bataillon a présenté aux candidats la gamme de ses missions, au cours d'une retransmission en direct sur sa page Facebook. Présentation des matériels et équipements, démonstrations - notamment avec une descente en rappel d'un hélicoptère NH90, avec une couverture aérienne d'un Agusta A109 -, tout s'est déroulé dans l'enceinte du quartier Sous-Lieutenant Thibaut à Flawinne, sur les hauteurs de Namur.

Les candidats commandos pouvaient poser leurs questions sur le métier des armes.

C'était le premier "job day" du genre organisé par la composante Terre, qui tient ainsi compte des mesures de précautions décrétées pour lutter contre la propagation du Covid-19, a expliqué le chef de corps du bataillon, le lieutenant-colonel Cédric Van der Vorst, à l'agence Belga.

La composante Air avait pour sa part déjà organisé une journée similaire fin juin sur la base aérienne de Coxyde, a-t-on précisé de source militaire.

La Défense ouvrira l'an prochain un nombre record de postes (2.300, soit environ 300 de plus que cette année), avec 1.250 recrutements prévus de soldats et matelots, 800 de sous-officiers et 250 d'officiers afin de compenser les milliers de départs à la retraite du personnel en fin de carrière prévus.