Les conducteurs sobres récompensés lors d'un contrôle routier à Namur Namur Lefèbvre Patrick © D.R.

Opération sympathique et surtout inédite dans la province menée ce samedi soir par la zone de police de Namur Capitale et l’Agence Wallonne de la Sécurité Routière (AWSR) sur la Chaussée de Louvain, un des grands axes de sortie de la capitale wallonne, dans le cadre de la campagne de sensibilisation " 0 % d’alcool pour 100 % de maîtrise ". Les conducteurs contrôlés négativement se sont vu offrir un mocktail - un cocktail sans alcool - préparé sur place par Valentin Norberg, un mixologue namurois primé par le Gault&Millau et propriétaire de l’établissement bien connu Botanical By Alfonse, situé Rue des Brasseurs, 46 à Namur.