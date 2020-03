Lorsque la ville de Namur a fermé l’école de Froidebise pour la transférer dans le bâtiment neuf de Bellevue, le CPAS a récupéré les locaux pour certaines activités.

Aujourd’hui que l’ancienne école de la Montagne Sainte-Barbe va être rouverte pour accueillir les enfants de Basse Enhaive jusqu’à la construction d’une nouvelle école à Jambes, ces activités doivent déménager.

On apprend que ce déménagement aura lieu à la fin de l’année scolaire, entre juin et fin août prochains, à la caserne du génie de Jambes. La même ancienne caserne désertée par l’armée qui est partiellement occupée aujourd’hui par un centre d’accueil pour migrants géré par la Croix-Rouge. Les deux occupations du site seront séparées.

La décision dit encore être formellement validée par le ministre de la Défense Philippe Goffin, mais une chose est certaine : le coût du déménagement sera à charge de la Ville et non du CPAS.

Le principal service concerné est la cellule Alpha qui propose d’apprendre à parler, lire, écrire et calculer aux bénéficiaires du revenu d’intégration entre 18 et 65 ans. Elle dispense aussi une formation à la citoyenneté aux personnes vivant depuis moins de 3 ans en Belgique et désirant obtenir la nationalité belge.

Le service de coaccueil pour les personnes qui assistent à ces cours suivra ainsi que les activités de l’ASBL Pré en Bulles où parents et jeunes enfants passent ensemble un temps de détente.

Parallèlement à cette demande, la ville de Namur a proposé au ministre d’autoriser le maintien du centre d’accueil pour réfugiés jusqu’à ce que le terrain soit vendu, par souci humanitaire et pragmatique afin d’éviter que les bâtiments soient squattés.