102 projets rentrés par 130 CPAS, 18 récompensés ! Via ses Ethias Youth Solidarity Awards, Ethias octroie 450.000 € à 18 CPAS belges pour les aider à lutter contre la pauvreté chez les jeunes. L’assureur a annoncé les lauréats lors d’une cérémonie retransmise en direct sur ses réseaux sociaux ce mercredi 23 mars 2022. Parmi les projets récompensés, deux sont portés par des CPAS de la Province de Namur. Au total, ce sont 130 CPAS, soit un CPAS belge sur cinq, qui ont déposé un projet pour cette action d’envergure. Le jury indépendant constitué de 6 personnalités du monde académique, institutionnel et associatif a délibéré et retenu 18 projets. Ils seront subsidiés par Ethias à hauteur de 15.000 à 50.000 euros, en fonction de la taille de la population de la commune de chaque CPAS.

Assesse : Ne pas parler aux personnes que l’on ne connait pas ? Les jeunes qui fuient vers l’Europe sont exposés à une extrême pauvreté. Des rêves et de l'humour donnent aux gens l'estime de soi et une identité. Le CPAS d'Assesse veut aider les jeunes afin que leurs traumatismes et leurs expériences se transforment en quelque chose de positif. 15.000 euros sont octroyés par Ethias.

Sombreffe : Tremplin pour l’emploi - De nos jours, il est presque impossible de trouver un emploi sans un permis de conduire. En collaboration avec un travailleur social et une auto-école agréée, le CPAS propose une formation au permis de conduire adaptée aux jeunes (18-30 ans) de la commune. 15.000 euros sont octroyés par Ethias.