L’année 2020 restera définitivement comme une année à part, qui a bouleversé nos vies et nos habitudes. Parmi tant d’autres choses souvent plus dramatiques, les Fêtes de Wallonie ont dû laisser la place cette année à des Wallo 2.0 qui permettront aux Namuroises et aux Namurois de vivre leurs Fêtes de Wallonie autrement. Vu le contexte sanitaire, l’organisation de la traditionnelle joute de l’échasse d’or, qui draine chaque année de 6000 à 8000 spectateurs était impossible.

Les Echasseurs réagissent : " A l’annonce de cette annulation, nous avons pu sentir au travers des nombreuses réactions reçues le double sentiment qui animait le public namurois : la tristesse de l’annulation d’un évènement phare cher à leur cœur et la compréhension face à l’impossibilité de rassembler plusieurs milliers de personnes place St Aubain. Il eut certes été autorisé de jouter devant un public limité. Mais la joute sur échasses, et l’échasse d’or en particulier, est par définition ouverte à tous. Il était impossible d’imaginer qu’un petit nombre puisse y assister en laissant des milliers de sympathisants sur le carreau. Il fallait donc trouver une idée créative pour offrir au public namurois une joute d’exception tout en garantissant la sécurité des jouteurs et des spectateurs. Cette idée, c’est le défi des Champions !"

Le dimanche 20 septembre à 16h30, à l’heure précise ou l’échasse d’or aurait dû débuter, les Echasseurs Namurois et le Comité Central de Wallonie vous invite à assister au Défi des Champions. Cette joute se tiendra sans public dans un lieu qui sera tenu secret jusqu’à la dernière minute. Mais elle sera diffusée en direct intégral sur les réseaux sociaux de manière à être accessible pour tous. Le public pourra la suivre, depuis les pages Facebook et sites web des Echasseurs et des Fêtes de Wallonie.

"Dans cette année exceptionnelle nous voulions proposer au public un concept exceptionnel. Une joute comme on n’en a jamais vu et comme on n’en verra jamais plus ! Les 4 champions désignés par les Avresses affronteront donc en 1 contre 1 les 4 champions désignés par les Mélans. Il n’y aura ni round d’observation, ni élimination progressive des plus faibles, ni stratégie sophistiquée d’équipe. Dès la première minute, les meilleurs jouteurs de chacune des compagnies seront face à face dans des duels explosifs. Le combat promet d’être intense, surprenant et de très haut niveau ! Au fur et à mesure des éliminations les jouteurs victorieux pourront rejoindre d’autres duels jusqu’à ce qu’un des 8 champions fasse gagner sa compagnie et puisse brandir le trophée qu’il détiendra seul et pour toujours. Chaque compagnie a désigné ses 4 champions : 3 jouteurs emblématiques ayant déjà remporté des échasses d’or ou d’argent et un jeune prometteur qui devrait ouvrir son palmarès rapidement. Pour les Avresses : - Christophe Corbiaux : 8 échasses d’or, 6 échasses d’argent - Frédéric Gilon : 1 échasse d’or, 1 échasse d’argent - Justin Czenki : 1 échasse d’or - Robin Botron Pour les Mélans : - Nicolas Dessambre : 1 échasse d’or - Martin Dessambre : 2 échasses d’argent - Yves Delieu : 2 échasses d’argent - Cyril Doyen."

Concrètement : dimanche 20 septembre 16h30 sur - La page Facebook des échasseurs : www.facebook.com/echasseurs - La page Facebook des Fêtes de Wallonie : www.facebook.com/LesFetesdeWallonie/ - Le site internet des échasseurs : www.echasseurs.org - Le site internet des Fêtes de Wallonie : www.fetesdewallonie.be