35 édifices sur 37 sonnent à l’unisson, en plus des milliers de citoyens qui frappent dans leurs mains depuis leur balcon et leurs fenêtres.

Afin de saluer le travail de ces derniers, il a été proposé aux églises du grand Namur (24 villages) de faire résonner leurs cloches. Pour l’instant, les différents responsables ont quasiment tous répondu favorablement : 35 églises sur 37 sonnent à l’unisson en soutien « aux héros » de cette crise. Il y a quelques jours de cela, l’Evêque de Namur a demandé de ne pas arrêter les sonneries des cloches. Si elles n’appellent plus au rassemblement, elles permettent de rythmer la vie dans les villages. Et si elles ne sonnent pas toutes les heures, l’Evêché a également souhaité qu’elles résonnent au moins à 20h, en soutien aux hommes et femmes de terrain : médecins, infirmiers, pharmaciens, ambulanciers, policiers, pompiers, caissiers,…

Ce souhait a été relayé sur le grand Namur et ses 24 villages via l’échévin du Patrimoine et des Cultes, Tanguy Auspert. Toutes les Fabriques d’église ont été contactées par les membres du cabinet afin de faire « un maximum de bruit » pour celles et ceux qui se battent contre le virus. Elles ont quasiment toutes répondu favorablement en fonction de la présence requise ou non de quelqu’un dans l’édifice pour activer la sonnerie. En effet, beaucoup de carillons sont programmables à distance. Et on sait que la distance est importante en ces temps « pandémiques ». Certaines églises sont également en travaux et donc dans l’impossibilité de participer

Faire face au Covid-19 est l’affaire de tous. Que ce soit en restant « safe at home » ou, à l’image des hommes et femmes du monde médical, des services de sécurité et du milieu de l’alimentation, en étant sur le terrain...