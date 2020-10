"Redonnons les lettres de noblesse à notre métier. Il le mérite", explique d’abord Daniel Brunin, professeur à l’ICTA. Il faut donc valoriser davantage l’image de marque du secteur de la boucherie. Qui plus est, obtenir un travail n’est pas un problème lorsque l’on a son diplôme. Le secteur est en pénurie, la demande est forte. "On vient même chercher nos jeunes avant qu’ils terminent leurs études. C’est surtout le secteur de la grande distribution qui recherche pas mal de profil, comme boucher/préparateur de viande. Mais on constate aussi que des artisans/bouchers traditionnels ont, eux aussi, besoin de main-d’œuvre", ajoute-t-il.

La section boucherie-charcuterie existe à deux niveaux au sein de l’établissement namurois. Une première formation qui dure trois ans : une 4e et 5e et 6e Technique Supérieure qui vient d’être relancée en 2019, après vingt années d’absence. Les cours ? Retenons notamment : apprendre les techniques, théoriques et pratiques spécifiques au métier, comme découper, désosser, parer, éplucher,… Mais aussi fabriquer des charcuteries de base, comme le boudin, du pâté, etc. ou encore réaliser des salaisons, comme le jambon cuit, poitrine salée et fumée,… L’élève apprend aussi à développer sa personnalité. Cette section ne compte que cinq élèves en 5e, pour un seul en 4e. À la fin du cursus, l’élève pourra s’installer comme indépendant et ouvrir son propre commerce s’il le souhaite. Le certificat de gestion et le certificat de qualification professionnelle ayant été obtenus durant ces trois années.

Une seconde possibilité est possible dès la 3e Professionnelle. Elle dure quatre ans : de la 3e à la 6e en Qualification Professionnelle (les cours sont presque les mêmes). Ici, on compte 120 élèves, dont 4/5 de filles. "Celui qui veut encore pousser sa formation après la 6e peut se spécialiser en tant que traiteur/organisateur de banquets et de réceptions. Il fera ainsi une 7e Professionnelle. C’est assez tendance, car le boucher moderne doit être capable d’élargir ses activités", conclut le professeur.

L.Tr