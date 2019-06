Un courriel de la directrice de la section primaire de l’Athénée de Gembloux fait réagir de nombreux parents. Dans celui-ci, Nathalie Denil indique que, dans le cadre de la réorganisation des classes de 4e et 5e primaire, chaque élève sera invité à noter sur un papier le nom de deux copains avec lesquels il aimerait poursuivre sa scolarité. Le procédé fâche : plusieurs mails et une lettre conjointe des parents ont déjà été adressés à la direction.

Les 4e et 5e années de l’école se constituent chacune de 60 élèves et de 3 classes : immersion en anglais, en néerlandais et cours en Français. La direction de l’école a pris la décision de réorganiser celles-ci à partir de septembre prochain. A partir de ce moment-là, les élèves de chaque année passeront 3 jours par semaine en immersion et 2 jours dans des classes mixtes.

Dans son courrier, la direction évoque des raisons pédagogiques, mais aussi relationnelles ("de trop nombreux conflits persistent dans certaines classes depuis des mois"). Pour certains parents, qui regrettent tout d’abord de ne pas avoir été concertés, ce système s’apparente à une punition pour leurs enfants et représente une source potentielle de conflits entre ceux-ci. D’autres redoutent que la nouvelle organisation ne soit bénéfique que pour les élèves en difficulté et pensent qu’elle a été choisie afin de faciliter la tâche aux enseignants.

"L’idée est de décloisonner, afin de mieux préparer les élèves au passage en secondaire, où les classes sont constituées en fonction des grilles d’horaires choisies", explique la préfète des études Sylvie Dachelet. "L’école accueille de nombreux nouveaux élèves chaque année dans la classe en français est notre objectif est de parvenir à davantage de mixité au sein des classes. Il y a aussi des raisons relationnelles car certains groupes peuvent parfois empoisonner la vie d’une classe. Plutôt que d’imposer la composition des classes, nous proposons aux élèves de choisir sur base de leurs affinités. Les élèves en parleront avec les instituteurs, nous ne voulons pas que certains soient déboussolés. Si un gros problème se pose, des changements seront toujours possibles."

Une réunion est prévue ce vendredi à ce sujet entre les parents et la direction