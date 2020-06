Simon Lacroix, président des jeunes MR de la province de Namur : "Les élèves doivent apprendre la Brabançonne" © lef Namur Lefèbvre Patrick

" Dans le cadre de la récente actualité concernant notre histoire et sa mécompréhension, il faut élargir les connaissances historiques des élèves de nos écoles. Si tout le monde entend régulièrement l’hymne national, que cela soit en prélude des matches de football ou lors de fêtes, expliquer ses paroles et son histoire permettrait ainsi d’introduire une discussion sur l’histoire du pays et le concept d’identité nationale", explique celui qui est également le président des Jeunes MR de la province de Namur.