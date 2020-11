Comment se divertir en partageant un moment avec ses amis, quand on est étudiant et confiné chez soi ou à son kot ? Les collectifs étudiants de l’UNamur (Assemblée générale des étudiants, cercles, régionales, kots à projets) ont fait preuve d’imagination et proposent une série de défis quotidiens à relever entre le lundi 9 novembre et le jeudi 3 décembre. Concrètement, chaque jour, un ou deux défis sont lancés sur les réseaux sociaux. Les épreuves sont assez variées: répondre à un quizz, réaliser la plus haute tour possible, se déguiser, réaliser une recette ou encore relever un défi sportif.

Le participant reçoit un certain nombre de points. A la clé ? De nombreux prix qui seront remis de manière virtuelle à la fin du challenge, le 3 décembre, soit le jour où le traditionnel cortège de la Saint-Nicolas des étudiants devait se dérouler. Quelques jours après son lancement, le « Challenge UNamur » rassemble déjà près d’un millier d’étudiants.

Pour animer « virtuellement » et en toute sécurité le campus, ces derniers envisagent également d’autres actions qui prendront notamment un aspect « solidaire » (ramassage de déchets, aides dans les maisons de repos, etc.).