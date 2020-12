Les résultats d’une enquête quantitative menée au mois de septembre par Thomas Bouillon, le président de l’AGE, avaient été portés à la connaissance des conseillers communaux le mois dernier. Mille cinq cents personnes y avaient répondu, dont près de la moitié d’étudiants à l’Université : 62 % des répondants se sentaient en insécurité, 74 % avaient déjà assisté à une agression à Namur et 55 % en avaient été la victime. À la suite de ce constat, Thomas Bouillon a pu échanger avec Olivier Libois, le Chef de corps de la zone de Police de Namur.

"Notre objectif n’était pas de faire un bad buzz pour mais de dresser un bilan le plus objectif possible pour amorcer une discussion", explique le président de l’AGE. "C’est difficile, on sait que ce genre d’enquête est un peu biaisé parce que la majorité des répondants sont ceux qui ont eu un souci. La Police n’a pas nécessairement constaté d’augmentation de ses chiffres mais il y a forcément une zone grise. Une insulte, c’est une agression verbale mais on ne va pas aller porter plainte. Quand on a l’impression d’être suivi dans une rue sombre, il n’y a rien de répréhensible mais ce n’est pas rassurant."

La fameuse différence entre la perception d’une insécurité et un danger bien réel vient ajouter une difficulté supplémentaire. Il n’en reste pas moins que pour les étudiants universitaires, la rue Rempart de la Vierge, le Parc Louise-Marie et le halage salzinnois restent des zones sensibles. "C’est vrai qu’on hésite à traverser le parc, même en pleine journée (NdlR : il est interdit d’accès après le coucher du soleil). Quand on est dévisagé par des marginaux, on n’est forcément pas à l’aise. Il peut se passer n’importe quoi. En soirée, l’espace est fermé mais facile d’accès. Il n’y a aucune lumière et on entend des gens crier dans le noir. Même de la voirie, c’est lugubre."

Les policiers accentueront leur présence, ils l’ont promis. "Au printemps, certains seront à pied. Une visibilité qui devrait rassurer. On est content d’avoir été entendu mais il n’y a pas de baguette magique. La gestion politique de la délinquance et sa répression dépassent le territoire communal."