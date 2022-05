Construit en 1879 par le Baron de Lhoneux, le Chateau d’Amée vient de bénéficier d’une cure de jouvence via le Service de Maintenance des Bâtiments. Toutes les façades ont été rénovées, rejointoyées et les briques abîmées ont été remplacées.

Les travaux ont débuté en juillet 2021 pour se terminer en octobre 2021. « Suite à des problèmes de livraison de matériaux dus à la crise Covid, ils ont pris un peu de retard. La livraison de certaines briques a posé problème. Au cours des travaux de nettoyage des façades, plusieurs briques ont montré d’importants signes de fatigue et porosité. Elles se défaisaient au fur et à mesure du nettoyage. Leur remplacement était nécessaire", indique-t-on au cabinet de l'écehvin Tanguy Auspert.

Des travaux avaient déjà effectués au sein du Château. En 2009, la Ville de Namur avait déjà procédé à la restauration de l’escalier d’entrée. En 2012, l’intérieur du Château a bénéficié d’une importante rénovation au rez-de-chaussée. En 2013, sur demande de l’échevin du Patrimoine Tanguy Auspert, la Ville a également décidé d’installer un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Les sous-sols et les cuisines ont par ailleurs été rénovés en 2014 et 2015 et la chaudière remplacée en 2021.