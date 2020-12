Durant la première vague du Covid-19, les appels pour dénoncer un comportement "suspect" (non-port du masque, non-respect des mesures sanitaires chez son voisin, etc.) ont été importants dans la Province. "C’est un devoir citoyen", ou "la peur a pris le dessus", étaient les principaux leitmotivs évoqués. La tendance qui se serait inversée, confirmée pour l’ensemble des zones de police de la Province de Namur.

Du côté de la Zone de police Lesse et Lhomme, "la population comprend bien la crise que nous traversons et respecte les règles en vigueur. On nous appelle moins qu’avant et on ne doit pas trop souvent faire des remarques lorsque l’on patrouille. J’ai quand même une petite crainte pour les prochains jours. On ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Une rave party, une partouse dans une maison (comme à Virton dernièrement). Nous verrons bien", explique le commissaire Dominique Kneip.

Son de cloche similaire à la zone de police des Arches. "La grosse différence ? Au printemps, nos interventions judiciaires étaient moindres avec le confinement. On nous appelait plus souvent pour aller contrôler le voisin. La tendance s’inverse petit à petit, vu que la plupart des gens ont repris leur travail", indique le commissaire Alain Wick.

Plus au sud, dans la zone de police Houille/Semois, on tient le même discours. "Les gîtes sont ouverts, tant que les gens respectent la loi, il n’y a pas de raison de dénoncer. Mais par rapport à une période de fêtes, on a effectivement un peu plus de boulot en ce moment", nous dit-on. Moins de délation, voilà sans doute une information qui fera aussi plaisir à certains citoyens qui n’hésitaient pas à comparer cette façon de faire à celle vécuE dans les années 40.