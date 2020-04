Tous les événements de plus de 1.000 personnes sont annulés en juillet et août, a aussi décidé la Ville de Namur

Tous les événements sportifs, culturels, festifs, folkloriques et associatifs sont annulés jusqu'au 30 juin inclus. Le Conseil national de sécurité l'a décidé ce mercredi. Namur a décidé de supprimer tous les événements de plus de 1.000 personnes sur son territoire pendant les mois de juillet et août.

L'édition des Fêtes de Wallonie, qui se déroule traditionnellement le 3e week-end de septembre, a d'ores et déjà été annulé. A regret, mais pour ne pas générer d'effet rebond avec 200.000 personnes réunies dans la corbeille namuroise, explique Maxime Prévot, bourgmestre de Namur.

Sont ainsi annulés, par exemple, le Corso de Jambes, la brocante de Jambes, la fêtes de la musique, le village provençal, Go to summer, la fête des voisins, le festival musical de Wallonie, Namur capitale de la bière, le festival mondial du folklore, la foire de juillet, les Médiévales, les animations du 21 juillet, la brocante de Temploux, la mi-août de Loyers, les animations du Quai Novèle, les joggings et une série d'événements sportifs. La liste sera complétée dans la journée.