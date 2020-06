Les gérants d’un resto italien namurois accusés d’abus de bien sociaux pour plus de 100.000 euros © BAUWERAERTS DIDIER Namur JVE

Le restaurant en question a ouvert ses portes en mars 2015 et a été déclaré en faillite en février 2017. Des abus de biens sociaux pour 104.421 euros sont reprochés au prévenu et à sa compagne, soit 5800 euros de frais non justifiés par mois sur une période de 18 mois.Une prévention de fraude fiscale est aussi attribuées aux exploitants : ils ne déclaraient pas les revenus de la société, n’ont pas rendu de déclaration fiscale pour l’année 2015, ils n’ont jamais payé de précompte immobilier ni de TVA et n’ont pas versé la totalité des cotisations ONSS dues. Un aveux tardif de faillite vient compléter le tableau.