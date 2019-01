Les 350 à 500 "gilets jaunes" (GJ) ont manifesté ce samedi après-midi dans les rues de Jambes puis du centre de Namur.

La manif’, pour laquelle aucune autorisation n’avait encore été sollicitée vendredi midi, a finalement été tolérée par la Ville. Elle s’est déroulée dans le calme, sans doute grâce à une très discrète présence policière, chargée essentiellement de réguler la circulation automobile. Les GJ se sont chargés de précéder le cortège et de le guider à travers les rues depuis le parking du complexe ciné « Acinapolis », en passant par l’avenue Jean Materne, le Pont de Jambes, le Parlement Wallon et le chantier de la Maison de la Culture. Ensuite, le cortège des manifestants a remonté la rue de l’Ange pour, aux 4 Coins, remonter jusqu’à la rue de Bruxelles et enfin, redescendre vers la Gare et se diriger vers le point de départ de Jambes en passant par le Square Léopold ! Un beau parcours de pas loin de 7,5 kms le long duquel les GJ ont pu scander leurs différents slogans en faisant parfois éclater quelques pétards… le tout dans une ambiance « bon-enfant ».