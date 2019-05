En mars, c'est le bourgmestre de Namur et président du CDH Maxime Prévot qui a reçu une visite matinale d'un groupe de gilets jaunes pour une rencontre plutôt tendue à Dave. En avril, c'est le président du CPAS Ecolo Philippe Noël qui a été réveillé tôt, mais de façon plus cordiale, pour entendre des réclamations sur le parc Léopold, principalement. Nous sommes en mai et c'est la troisième cheffe de file de la majorité namuroise qui a été visitée au petit matin. Elle s'y attendait.





"Ils ont frappé longuement et avec insistance à la porte vers 5h30, réveillant toute la maison", explique l'échevine libérale. Elle a pris le temps de s'habiller et est sortie en se déclarant ouverte au dialogue. Comme chez Maxime Prévot, la propriété a été souillée d'oeufs et de farine. "Je pense que les panneaux auraient été suffisants", estime Anne Barzin qui regrette que l'échange n'a jamais pu avoir lieu.





© DR







Manifestement, les gilets jaunes présents étaient notamment remontés contre la sénatrice sortante pour sa participation au débat du réseau wallon de lutte contre la pauvreté mardi. "Les réponses par oui ou par non manquent de nuance et j'ai répondu avec franchise, en fonction du programme de mon parti sur lequel j'ai travaillé. Ce que d'autres partis n'ont pas fait. Pour moi, dans un débat, quelle qe soit l'audience, on ne doit pas dire ce que le public a envie d'entendre alors qu'on sait qu'on ne pourra pas le mettre en place. Bien sûr, on veut lutter contre la pauvreté, mais offrir tout gratuitement, ce n'est pas possible", dit-elle.





© DR







On lui a reproché de vivre dans l'aisance alors que certains ne savent pas comment s'en sortir le 10 du mois, avec des enfants. "Je comprends et je compatis, mais il faut maintenir une séparation entre la fonction et la famille. Les remarques sur mes enfants n'ont rien à faire là-dedans."

Son parti a été visé pour sa participation au gouvernement sortant avec la NVA. La discussion cahotique et hostile a été interrompue après une grosse demi-heure. "Il n'y a pas eu de revendications claires, plutôt des critiques générales. Je n'ai pas pu répondre aux questions qu'on me posait car j'ai été interrompue sans arrêt. Je ne suis pas sûre que ce genre de manifestation serve à quelque chose: je ne refuse jamais un rendez-vous dans mon bureau", conclut l'échevine namuroise après-coup.