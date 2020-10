Le Saint-Louis Festival vient d’annoncer, avec optimisme, sa tête d’affiche pour la 11ème édition qui se déroulera les 23 et 24 Avril 2021: Girls in Hawaii !

"Cette annonce lance la nouvelle édition du festival qui se déroulera le vendredi 24 et samedi 25 avril de l’année prochaine. Comme depuis 6 éditions, la musique résonnera dans la cour de l’Institut SaintLouis à Namur pour le plus grand plaisir des amateurs de musique. ", commentent les organisateurs "Envie de jouer, envie de jouer maintenant, envie d’être sur les scènes amies, de revenir aux choses simples en ces temps compliqués" déclarent les musciens. Ce sera l’occasion pour François Gustin, un des musiciens, de jouer dans la cour de son ancienne école.

L’évènement se déroulera les 23 et 24 Avril 2021 au cœur de Namur (Institut Saint-Louis à Namur, 7 Rue Pépin). Les places sont mises en vente sur le site internet du festival et dans tous les Night & Day aux prix early bird de 25€/jour et 30€ pour le PASS Week-end. Les prochains noms de l’affiche seront dévoilés dans les semaines à venir.