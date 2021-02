Des actions seront organisées respectivement au cinéma Sauvenière, à Liège et au cinéma Caméo à Namur. Les travailleurs mettront en place un système de "tickets suspendus". Ils se relaieront pour accueillir le public en l’invitant à utiliser un (faux) ticket de cinéma pour y inscrire un slogan, un mot, une phrase de soutien, un dessin évocateur. Ces faux tickets seront ensuite suspendus le long d’un fil qui restera visible toute la journée. L’action se déroulera de 10h à 16h. "Une action avant tout symbolique, on veut montrer que nous sommes toujours là", confie Laurence Hottart, présidente du C.A. de l’ASBL. "Nous souhaitons que notre public puisse témoigner de sa solidarité au secteur cinéma et à celui de la culture en général. Nous sommes fermés depuis octobre. Après le premier confinement, on a pu estimer que notre baisse de fréquentation était de l’ordre de 65 %. Dorénavant, on est certainement monté à 80. En l’espace d’un an, nous n’avons pu ouvrir que quatre mois."

La structure n’est pas encore financièrement en danger mais 65 % du budget provient de recettes propres. Le bas de laine constitué n’est pas sans fond et surtout sur 40 travailleurs à Namur, seuls… 3 sont régulièrement en activité. Tous les autres sont au chômage. "Nous voulons aussi et surtout être solidaires avec celles et ceux dans le secteur culturel qui n’ont pas droit aux indemnités ou qui ont perdu leur emploi. Il y a un léger frémissement mais aucune perspective claire. C’est incroyable d’être ainsi oublié. D’autant plus que depuis un an, nous avons été extrêmement sages. On s’est plié à tous les protocoles, même s’ils étaient tellement contraignants que les spectateurs ont hésité à revenir cet été."

Une certitude, il va vraiment falloir que le secteur rouvre ses portes et que la jauge soit surtout acceptable. "Nous, en dessous de 30 % de la capacité, ce n’est pas tenable et pour des complexes plus commerciaux, le curseur doit même être plus haut. Depuis un an, la culture sert de variable d’ajustement pour permettre à d’autres secteurs de fonctionner. Cela suffit. Il est temps de retrouver notre public. On se manque mutuellement."

Grégory Piérard