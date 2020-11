Mesures sanitaires oblige, le conseil communal de ce mardi soir s’est tenu en visioconférence. Il a été décidé d’effectuer un topo sur la situation sanitaire de la commune. Un point ajouté à l’ordre du jour qui a occupé les conseillers pendant deux heures et demie et a finalement constitué l’essence même de la séance. La situation dans les trois hôpitaux namurois reste tendue mais il y a une semaine, elle était catastrophique et le bourgmestre Maxime Prévot est passé tout près de poser un acte inédit.