Province de Namur: les hôpitaux toujours à flux tendu Namur Grégory Piérard © D.R.

Les chiffres relatifs au Covid sont en diminution au CHU UCL Namur mais on n’assiste pas vraiment à une vraie tendance. Les hospitalisations classiques sont en baisse de 17 % (49 patients au lieu de 59) et l’occupation en soins intensifs de 3,6 % (27 personnes pour 28 il y a une semaine). "On le voit, cette diminution est vraiment à relativiser", confirme le responsable de la communication Benjamin Vallée. "Pour garder un lit tampon, nous avons dû effectuer quatre à cinq transferts de patients ces derniers jours.