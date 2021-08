Au mois de mai, les organisateurs pensaient pouvoir monter les Nuits Solidaires en respectant une jauge de 750 à 1200 personnes… masquées. Finalement, grâce au Covid Safe Ticket, ils pourront être 1500 lors des concerts et 4000 sur tout le site, en laissant surtout tomber le masque. "Je suis vraiment heureuse que cet événement envié dans toute la Wallonie puisse bien se dérouler", confie Patricia Grandchamps, Première Échevine, qui représentait le bourgmestre Maxime Prévot, retenu par d’autres obligations. "L’affiche est très éclectique, il y en a pour les jeunes, comme les moins jeunes. À titre personnel, je me réjouis de voir les Innocents, je pense que ce groupe doit parler aux moins de 50 ans (sourire)."

Après dix ans d’ascension, quinze ans de séparation et puis cinq ans de réconciliations, le groupe français sera à la Citadelle le jeudi soir. "Il était prévu pour l’édition classique, c’est sympa qu’ils soient vraiment de la partie", commente Denis Gerardy. "C’est le même cas de figure con cer nant Suzane, présente le dimanche soir." Celle qui se définit comme une "conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro" revient avec "Toï Toï II", qui nous raconte les déboires d’une jeune femme d’aujourd’hui, à l’heure des addictions vertigineuses et des écrans noirs. "On a eu deux bonnes surprises, avec la présence de Raphaël et Pomme qui n’étaient pas programmés au départ." Seize ans après le succès de "Caravane", huit ans après "Super-Welter", Raphaël est de retour avec "Haute Fidélité", un opus qui signe son entrée dans un nouveau chapitre de sa vie d’homme. Avec Pomme, les Nuits Solidaires ont tout simplement attiré l’artiste féminine sacrée aux dernières Victoires de la Musique.

Enfin, notons également la présence de la régionale de l’étape Claire Laffut (Mojo, Vérité, Nudes,…). La chanteuse, originaire de Moustier-sur-Sambre, présentera en exclusivité son nouvel album. Trois concerts sont proposés par jour pour 26,5 euros. Plus d’infos : www.lafetedessolidarites.be.

Grégory Piérard