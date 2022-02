Les Jeunes MR des 38 communes de la Province de Namur, réunis en Assemblée Génér­ale ce dimanche 20 février, ont élu leur nouveau bureau provincial. Julien Barreau, conseiller communal à Onhaye, occupe la présidence. Charlotte Deborsu (24ans), échevine à Namur et le Rochefortois Michaël Libert deviennent les vice-présidents. Parmi les autres postes : Céline Moureaux ( Jemeppe-sur-Sambre – secrétaire administrative, Martin Rommens (Gembloux – secrétaire politique), Julien Meyer (Cerfontaine – trésorier), Emilie Pindeville Endy Lamaj ( Mettet et Dinant – responsables communication), Guérric Deblire et Régis Ntwari (Namur et Dinant ) responsables événements).

Lors de l’assemblée, le nouveau bureau a présenté ses ambitions pour l’année à venir. A savoir : poursuivre de la redynamisation globale du mouvement entamée en septembre, consolider les 3 sections locales existantes (Dinant – Philippeville – Namur) et relancer de nouvelles sections et renforcer les liens avec les sections MR.

Le nouveau bureau aura également pour ambition d’organiser une série d’activités et d’aller à la rencontre des jeunes dans toute la Province. Enfin, l’intention est aussi de former et préparer les jeunes pour les prochaines élections en 2024.