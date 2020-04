Les étudiants namurois craignent aussi pour leurs examens, leurs stages et leurs jobs étudiants

Alexandre: "Incertitude concernant la fin de l'année scolaire"

"Je suis étudiant en journalisme à l'UNamur et je vis certainement le confinement de manière plus agréable que d'autres étudiants car je suis chez mes parents dans une maison avec jardin et la région ne manque pas de forêt pour aller courir et de campagne prendre l'air en ne croisant personne ou presque. Je pense à ceux qui sont dans des kots, des studios ou des appartements en ville. Mais ma mère est médecin donc je me rends bien compte qu'il est important de respecter ces règles pour freiner le virus. Il faut reconnaître que l'incertitude concernant la fin de l'année scolaire n'est pas facile pour nous. On ne sait pas ce qu'on peut prévoir comme job étudiant notamment. Et l'annulation de toutes les fêtes et festivals ne nous permettra pas de faire un break entre deux années académiques, d'autant que partir en vacances comme d'habitude semble exclu. Je suis chef scout et on espère pouvoir maintenir quelque chose pour les camps, qui ne sont pas encore annulés, mais on s'adaptera à ce que décide la fédération selon les mesures du conseil de sécurité. Je ne suis pas un grand sorteur, mais j'aime bien aller boire un verre en terrasse: pas sûr que ce soit possible cet été. Et le seul festival que je fréquente, les Solidarités, est annulé comme la plupart des kermesses de village. Je comprends évidemment le sens de ces décisions et il y aura d'autres étés, mais celui-ci semble d'ores et déjà gâché."

Noémie: "Ce n'est que partie remise"

"Je vis en kot à Namur depuis bientôt deux ans et j’y passe 80% de mon temps. Je dois bien admettre que toutes ces annulations concernant les événements tels que les festivals ainsi que les fêtes de Wallonie me frustrent. Cependant, je pense qu’il est capital de faire ce genre de démarche et de s’assurer que le virus soit définitivement éliminé de nos vies. Cela ne servirait à rien de reprendre une vie normale si, six mois plus tard, tout recommence. On peut se passer de tout ça quelques temps, ce n’est que partie remise et c’est pour l’intérêt de tous que ces mesures sont prises. Je pense que nous devons tous avoir la maturité d’accepter et de respecter les consignes."

Baptiste: "Pas pris en compte dans la gestion de la crise"

"Voir a la télé toutes les images de ces festivals, ça m'a vraiment donné une claque. Ça paraît ridicule, quand c'est un rituel d'y participer chaque été, on est bouleversé de les voir annulés. Le bon côté des choses, c'est le fait de pouvoir revoir nos amis et nos proches. Même des choses simples compenseront le manque de festivals. Sans oublier l'aspect financier. On dépensera moins à faire des choses toute simples entre amis ou avec la famille. J'encourage tout le monde à ne pas se laisser abattre et à retrouver des vraies valeurs. A titre personnel, j'ai l’impression de ne pas être pris en compte dans cette crise sanitaire. Je sais que nous sommes loin d’être les plus à plaindre ou encore le problème le plus important à résoudre dans ce contexte complexe, mais si nous pouvions être entendus, ce serait une bonne chose"

Mathilde: "Il faudra récupérer stages non prestés"

"Je suis étudiante sage-femme en dernière année. Je pense que oui les diverses annulations festivals sont tristes. Néanmoins, elles sont un mal nécessaire afin de lutter solidairement contre la crise sanitaire. Je pense que pour la plupart des étudiants, avant même l'annulation des différentes fêtes, l'été sera studieux. Il sera à l'heure de la récupération de diverses matières, à l'heure (je l'espère) de la récupération d'heures de stage nécessaires pour avoir son diplôme. Je ferais la fête lorsque cette crise sera terminée. La priorité est de protéger nos aînés, les personnes fragilisées de toutes âges et de lutter ensemble contre cette maladie."

Justine: "difficile d'envisager l'été sans voyager"

"Normalement, en été, je pars deux fois en juillet, je travaille en août (pas de seconde session jusqu’à maintenant) et je passe encore quelques jours à l’étranger en septembre. Je ne suis pas du tout casanière et j’adore voyager, donc je me fais très difficilement à l’idée de rester en Belgique pendant mes vraies dernières vacances d’étudiante puisque j’entre en master 2 l’an prochain. Et encore moins bien à l’annulation des festivals, qui auraient pu être une bonne parenthèse dans toute cette monotonie. Je suis également inquiète pour mon job étudiant: je suis censée travailler à la même librairie, mais je ne suis pas en mesure de donner mes dates sans savoir si les universités vont caler des rendez vous en juillet ou s’il sera possible de faire un city trip à partir de septembre... Je suis un peu perdue, je n’ai toujours aucun renseignement pour mes examens, ce qui influe sur ma motivation (est ce que ça sert vraiment d’étudier si tout se convertit en travail/rédaction à domicile?) et mon moral. On ne sait même pas ce qu’il nous sera permis de faire en été. Boire des verres en terrasse? Faire des activités en extérieur? Aller à la mer?... J’ai beau comprendre que les événements de masse soient annulés pour notre santé, il est difficile d’accepter que tout ce qui nous motive pendant l’année nous est enlevé..."

Didier: "peu de réponses claires sur les examens"

"Je ne suis pas un gros festivalier, mais je trouve dommage (même si compréhensible) que les événements festifs et culturels soient purement et simplement annulés. J e me pose la question: un report n'aurait-il pas été possible? Même si je me dis aussi que l'organisation en serait sans doute compliquée. Je suis un cursus de métallier soudeur a l'ifapme et je me pose surtout des questions quand a la bonne gestion de cette fin d'année. Bien que l’école nous tienne informés, on reçoit peu de vraies réponses sur le déroulement des examens pratiques et théoriques qui sont censés avoir lieu en juin. Je ne m'en inquiète pas, mais je me demande si une plus grande transparence de la part de l'école et du gouvernement ne serait pas bienvenue afin de rassurer les personnes dans des situations similaires a la mienne. D'habitude, en été, je participe a quelques petits festivals ou soirées de village me permettant des rencontres. Je pense que ce qui me manquera le plus est de ne pas pouvoir descendre faire un tour à Namur, de boire un verre entre amis au soleil ou en terrasse."

Valérie: "l'été sera très mou sans job de vacances ni soirées"

"Pour ma part les festivals et les Wallos, c’est une part de notre folklore en Belgique. Qu'ils soient tous annulés, c’est très désolant. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu’à annuler tout jusqu'au début septembre voir plus tard. Cependant, je comprends la situation et ce n’est que partie remise à 2021. Je l'espère parce que, honnêtement, je ne vois pas le bout du tunnel et de cette crise. Notre été va être très mou car les trois-quarts des étudiants n’auront pas leur job de vacances dans l’horeca (je suppose qu’ils ne vont pas rouvrir de sitôt). Il n'y aura presque pas d’activités à faire puisqu'il n’y aura ni soirées ni festivals. La situation estudiantine n’est pas évidente du tout car on ne sait pas grand-chose sur nos examens."

Ynès: "On va s'ennuyer comme des rats morts"

"De mon point de vue, on nous pourrit notre été. On ne fera rien durant nos vacances. On va s'ennuyer comme des rats morts. La plupart des adultes ne comprennent pas notre ressenti. Ils disent qu'il n'y a pas que les festivals, mais ils oublient qu'eux non plus ne pourront pas aller faire la fête où ils ont l'habitude de le faire. En temps qu'étudiante, je suis déjà en dépression à la perspective de ne pas m'amuser cet été. Et après, nos parents vont se plaindre que nous sommes toujours enfermés entre quatre murs!"

Xavier: "Judicieux de tout annuler"

"Au vu de la crise sanitaire exceptionnelle que la Belgique et le monde entier traverse actuellement, je trouve totalement judicieux d'annuler tous les évènements de masse qu'ils soient sportifs ou festifs. En effet, ces évènements attirent souvent plusieurs milliers de personnes et le maintien de ceux-ci risque d'entraîner une nouvelle vague de pandémie."

Cléa: "Je n'en peux déjà plus de rester enfermée"

"Annuler tous les festivals, d’un côté, c’est bien pour éviter le virus. Mais on est déjà enfermés depuis le 13 mars et on s’ennuie de ne plus pouvons sortir. Je n'en peux déjà plus. Quand le confinement sera relâché, que ferons nous ? Cet été que ferons nous ? Quand les jeunes se retrouveront entre amis, la police sera là pour les faire partir car les rassemblements seront interdits. Mais on sait tous que les jeunes se réuniront quand même."

Isabelle: "Pas évident d’étudier seule à la maison"

"Les événements annulés font râler pas mal de gens de tous âges, mais je reste positive car c'est pour le bien commun, la santé de tous. Et puis c'est l'occasion de voir tout cela d'un autre œil, de prendre le temps de faire ce qu'on a jamais eu le temps de faire (voir sa famille, découvrir se région,...) de manière plus calme et plus posée. C'est l'occasion d'apprendre à prendre le temps. Avec les études, parfois, on oublie de prendre le temps et de l'apprécier. Pour ce qui est des examens, le souci majeur reste la motivation. C'est dur de travailler à domicile, ça demande beaucoup d'organisation, d'autodiscipline. Un point qui m'a touché dans le monde étudiant, c'est la formidable solidarité: on s'entraide, on se soutient. Les profs sont particulièrement attentifs à la situation des étudiants. De plus, nombre d'entre eux participe à l'effort collectif via les tests de dépistage. On a hâte de pouvoir les recroiser en dehors de tout cela et hâte de pouvoir se remettre à faire la fête entre potes des que cela sera possible!"

Claire: "Mon année à l'étranger semble compromise"

"Je suis en rhéto et je comptais partir à l'étranger dès cet été et pour une durée d'un an. Pour le moment, je n'ai pas eu de nouvelles de l'organisation, mais j'ai bien peur que mon départ soit reporté, voire annulé totalement."

Florence: "Psychologiquement très difficile, très stressant"

"Je suis déçue par tout ce qui se passe. Il y a énormément de stress par rapport à nos cours à distance et nos examens qui seront à distance aussi. Rester enfermé ne nous aide pas. Les vacance d'été auraient été bénéfiques: nous retrouver avec nos amis et faire la fête pour oublier tout le stress et les problème liés au covid-19. Psychologiquement, cette situation nous touches beaucoup..."

Aron: "des barbecues à la place de gros festivals"

"Je suis un adepte de festivals et de gros événements. Bien entendu, cela m’attriste énormément de me dire que j’en serai privé cette année. Mais c’est tout à fait compréhensible: on ne peut pas réunir autant de personnes si peu de temps après une pandémie. Nous allons seulement rentrer en période de déconfinement et non en fin de confinement donc c’est assez logique. Mais je pense que les barbecues entres amis seront de mise pendant cet été. Je ne me tracasse pas trop, à partir du moment où la liberté de mouvement nous sera de nouveau accordée même si ce n’est qu’en Belgique."

Késia: "allonger la session d'examens, ce serait encore pire"

"Je suis extrêmement triste de voir tous ces événements annulés, mais je comprends les mesures concernant l’été 2020. Il s’agit de protéger notre santé en évitant la propagation de ce satané virus dans des événements de très grande ampleur. Pour les fêtes de Wallonie, je trouve ça un peu tôt. Comment peut-on prévoir que la situation ne va pas s’améliorer d’ici là ? C’est quand même dans plus de 5 mois ! Quant à notre session d’examen, je suis un peu révoltée : pour nous aussi c’est une situation compliquée à vivre (contexte stressant) avec une inconnue en ce qui concerne les examens. Nous n’avons pas de locaux mis à notre disposition pour étudier alors que ce n’est pas toujours évident d’étudier de chez soi avec les bruits divers, les distractions nombreuses... La plupart de nos professeurs font des efforts remarquables en fournissant des capsules vidéos très didactiques, d'autres nous laissent nous débrouiller avec la matière, ce qui représente une surcharge de travail considérable. J’espérais que le gouvernement prenne des mesures pour nous aider, mais au lieu de cela il parle d’allonger la session d’examen jusque mi-juillet, ce qui empire encore notre situation. C’est une situation exceptionnelle, je pense qu’il est plus que temps de prendre des mesures exceptionnelles pour nous permettre d’acquérir les connaissances nécessaires des études supérieures."