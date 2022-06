Le concept des « Jours Blancs » est de retour à Ciney durant ce mois de juin. Les Jours Blancs, c’est cette période de l’année scolaire durant laquelle les professeurs sont en délibération et où les jeunes sont en attente, pas encore en vacances et plus tout à fait à l’école. A Ciney, pour faire en sorte d’occuper les étudiants durant cette période souvent synonyme d’absence d’activités, le Collège communal via son Service « Jeunesse » a mis en place un large programme d’animations. Il devrait permettre de divertir et d’occuper les jeunes âgés entre 12 et 18 ans du 20 au 29 juin.

Pour cette 6ème édition, le programme est à nouveau varié avec, comme chaque année, des nouveautés : initiation au métier d’animateur radio, escape game « Harry Potter », sensibilisation aux médias, cours de step, tournoi de Mario Kart,…Les activités ayant remporté un vif succès les éditions précédentes seront aussi de retour : cours théorique de permis de conduire, paintball, secourisme, tournoi de sixte de football,… Au total, ce sont plus de 25 activités qui seront à découvrir pour le plus grand plaisir des ados... et de leurs parents !

Quand ? Du 20 au 29 juin 2022. Qui ? Pour les jeunes âgé.e.s entre 12 et 18 ans (de la 1ère à la 6ème secondaire). Prix ? Activités gratuites (quelques-unes sont payantes). Inscriptions ? Uniquement par mail : joursblancs@ciney.be jusqu’au 18 juin et dans la limite des places disponibles

Cinémas du Parc en clôture

L’événement « Les Cinémas du Parc » sera également de retour durant ce mois de juin. Il s’agira d’une occasion supplémentaire pour les jeunes (et aussi les moins jeunes) de se divertir. Un écran géant prendra ses quartiers au cœur du Parc Saint-Roch pour un weekend de projection de films et de dessins animés. Tout au long du weekend également, foodtruck, petite restauration et bar seront présents sur le site. Un Blind test géant est prévu le samedi, le dimanche sera dédié aux familles avec des animations pour les enfants. L’événement est gratuit. Rendez-vous les 24, 25 et 26 juin !