Les échasseurs Namurois réagissent à chaud : "Il est impossible de décrire ici toute les émotions qui nous traversent : la joie, le soulagement, la fierté, la satisfaction … Cette décision positive est le résultat d’un voyage de plus de 6 ans qui aura vu les échasseurs, mais aussi une large communauté de citoyens et d’associations namuroises, se mobiliser pour une candidature citoyenne. Cette reconnaissance est un immense accomplissement. Mais c’est aussi une étape. Plus que jamais nous restons mobilisés pour continuer à faire vivre, mettre en valeur et transmettre les magnifiques joutes sur échasses de Namur."

Les Echasseurs Namurois perpétuent et transmettent la pratique de la joute sur échasses de Namur, attestée dans la capitale wallonne depuis 1411. Depuis des siècles, les joutes se pratiquent à l'occasion des grandes fêtes populaires namuroises (notamment de nos jours lors des fêtes de Wallonie) ou lorsque Namur souhaite offrir un cadeau à un visiteur de marque. Des joutes ont, par exemple, été offertes par les Namurois à Charles Quint, Pierre le Grand de Russie, Louis XIV ou Napoléon. Il existe beaucoup de pratiques différentes de l'échasse dans le monde (danse, acrobatie, rituels ...), mais la joute sur échasses est une particularité namuroise.

Les jouteurs sont répartis en deux compagnies : les Mélans dont les couleurs sont le noir et le jaune et les Avresses dont les couleurs sont le rouge et le blanc. L’objectif de la joute est simplement de faire tomber l’ensemble des jouteurs de la compagnie adverse. Un jouteur qui a chuté ne peut plus remonter sur ses échasses et est définitivement éliminé. Les échasses utilisées pour la joute sur échasses de Namur sont le fruit d’une évolution au travers des siècles. Grâce à l’arceau qui retient le pied du jouteur, ces échasses sont particulièrement adaptées à la pratique de la joute.

La joute sur échasses est une pratique bien vivante qui jouit d’une grande affection de la population namuroise. De nombreux jeunes (dès 6 ans) rejoignent chaque année les rangs des jouteurs. Depuis 2018, les échasseurs forment également des candidates jouteuses. L’objectif est de pouvoir organiser, dès que suffisamment de jouteuses seront formées, la toute première joute féminine de l’histoire.

Maxime Prévot a réagi à la nouvelle : "Après la reconnaissance par l’UNESCO de Namur comme Ville créative le mois dernier, voici une bonne nouvelle supplémentaire, largement espérée pour notre folklore local. Bravo aux Echasseurs et aux équipes ayant défendu le dossier avec engagement et conviction depuis plusieurs années !"

www.echasseurs.org