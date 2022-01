Les lauréats de la première édition du Budget Participatif (crédit 2021) de Sambreville sont connus. La Ville a fait le choix de soutenir 5 projets pour un montant cumulé de 10.000€. Cet appel à projets visait à soutenir les dynamiques ayant un impact positif sur la transition écologique et solidaire sur la commune. « Le jury a privilégié les actions qui améliorent le cadre de vie, qui tissent des liens sociaux et qui sont en lien direct avec la transition écologique. Tout en répondant bien entendu aux critères prédéfinis dans le règlement.

Les projets retenus :

1. Le Bois d’Harzée Rénové Porteur de projet (2 000 €). Le Bois d’Harzée accueille de nombreux visiteurs, mais ses aménagements deviennent vétustes. Le comité de quartier se mobilise pour lui donner une nouvelle jeunesse.

2. Transi’Actions (2 000 €). Découvrir des actions simples qui vont dans dans le sens de la transition écologique. Le projet propose 5 ateliers gratuits : Construction en bois de palette, initiation à la récupération et développement de la créativité, potager sur le balcon, potager de ville, initiation à l’autoproduction et aux bonnes pratiques de jardinage, compostage urbain et multiplication de plantes, initiation à la réduction des déchets et à l’autoproduction de plantes, embellissement du parc d’Auvelais.

3. Vie à la Maison de quartier des Ternes Porteur de projet (2 000 €). Le projet permet de pouvoir mettre en place des panneaux de liège dans la grande salle de la maison de quartier, afin que l’on puisse épingler des photos, anecdotes, souvenirs, des activités et échanges.

4. CrafStreets (2 500 €). Les habitants des rues Radache, de Falisolle, des Combattants et du Comté se réunissent autour de petits projets tels qu'une boîte à livre, des carrés potagers, des ruches, ... L’objectif principal est de valoriser les espaces verts du quartier en développant une dynamique positive pour recréer du lien social.

5. Mini-Golf au Moulin des Golettes (1 500 €). Le projet du Moulin des Golettes s'articule autour de la construction d'un parcours de minigolf autour du bâtiment, avec la volonté d'y planter plusieurs variétés de plantes, de façon à faire découvrir la nature aux participants et aux visiteurs.

Une seconde édition du budget participatif est programmée pour 2022, avec cette fois un budget de 20.000€.