Au travers des Alfers, la Province de Namur et le Bureau économique de la Province de Namur souhaitent mettre en avant le savoir-faire des entreprises namuroises. Le prix international est revenu à la société Isoproc (Achêne), qui propose aux professionnels du bâtiment des isolants à base d'ouate de cellulose. Le prix innovation a lui été remis à Qualiblood (Namur), qui aide les firmes et les organismes publics à développer des médicaments innovants pour réduire les risques de la maladie thrombotique. Des étudiants de la filière élevage et gestion de troupeaux de l'école provinciale d'Agriculture et des Sciences de Ciney ont également été récompensés pour leur mini-entreprise "Les Eleveurs de demain", qui consiste en la vente d'un pack petit-déjeuner local au sein de l'établissement. Dans la catégorie commerce, le prix a été attribué à l'entreprise Les Chips de Lucien (Mettet), qui transforme les pommes de terre de la ferme familiale en chips artisanales. Le prix LinKube est lui revenu aux jeunes diplômés de Millet&Pillow, qui ont développé un oreiller bio 100% ergonomique. Enfin, le coup de coeur du jury a récompensé la société Entranam (Fernelmont), qui développe le réseau de magasins Night and Day depuis 25 ans.