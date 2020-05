Puisque 50 échoppes maximum sont autorisées, le marché du samedi doit cependant restreindre son amplitude

Une nouvelle réunion du Conseil national de sécurité s’est tenue ce mercredi. Diverses nouvelles directives ont ainsi été livrées en matière de culture, de marchés, de sport et loisirs, de professions de contact, de mariage et d’enterrement.

"Ces différentes mesures s’appliqueront bien évidemment au territoire communal. Quelques informations complémentaires méritent toutefois d’être portées à la connaissance des Namurois dès lors qu’il s’agit d’implémenter concrètement ces mesures ou d’en préciser les contours", informe la cellule communale de crise qui apporte quelques précisions, notamment en matière de marchés.

"Les marchés hebdomadaires reprendront à partir du 18 mai. Comme seulement 50 échoppes maximum sont autorisées, le marché de Namur-centre (samedi) doit restreindre son amplitude. Seuls les abonnés vendant de l’alimentaire, des plantes et fleurs, et de la volaille vivante seront autorisés. Cela représente précisément 50 ambulants. Les abonnés proposant d’autres produits et les ambulants volants/occasionnels ne seront pas admis", informe la Ville de Namur.

Un espace de trois mètres sera créé entre chaque échoppe. Le marché occupera la rue de l’Ange, la rue de Bruxelles et la Place du Palais de Justice. Des couloirs de circulation seront matérialisés. Le port du masque sera obligatoire pour les marchands et est fortement recommandé pour les clients. Du gel hydroalcoolique devra aussi être proposé sur chaque échoppe. Le marché de Namur-gare (mercredi) sera limité aux seuls alimentaires et temporairement relocalisé Impasse des Ursulines.