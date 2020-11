Les nouvelles mesures sanitaires fédérales, en vigueur depuis ce 2 novembre, imposent des changements sur les deux plus grands marchés namurois que représentent Jambes et Namur.

Ceux-ci doivent également répondre à la définition de « commerces essentiels » telle que fixée par le dernier arrêté ministériel.

Dès lors, seuls les ambulants alimentaires, fleuristes et horticulteurs (saisonniers) ainsi que les marchands d’articles de mercerie sont autorisés à fréquenter les marchés namurois jusqu’12 décembre prochain (sous réserve d’une éventuelle prolongation des mesures).

Configuration adaptée

A Jambes (jeudi de 8h00 à 13h00) : le marché occupe l’Avenue Materne ainsi qu’une partie de la place de la Wallonie uniquement avec l’alimentaire. La rue reste fermée à la circulation entre les 4 Coins et la rue de la Gare fleurie. A Namur (samedi , de 8h00 à 13h00), le marché occupe deux zones : la rue de Bruxelles (alimentaire et horthiculture) et la rue de l’Ange (fleuristes)

Les autres marchés de proximité sont toujours accessibles, à savoir : Belgrade (lundi matin), Salzinnes (mardi matin), Flawinne (mardi après-midi), Bonnine (mercredi après-midi) et La Plante – bio, fermier & artisanal (vendredi après-midi).