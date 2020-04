Cette fois, c'est un voleur à l'étalage qui a toussé sur l'agent de sécurité du Delhaize en lui disant qu'il était infecté

La pratique n'est pas localisée. Elle s'observe à Namur, à Anvers, à Paris ou à Londres. Certains malfrats, lorsqu'ils sont interpellés - souvent par la police - après un vol ou d'autres faits, crachent ou toussent en se disant infectés par le covid-19.

Un épisode de ce genre s'est encore produit ce mercredi dans un supermarché de la zone de police SamSom (qui couvreSambreville et Sombreffe). "Un individu s'est présenté ce dans un Delhaize de la zone et a commis un vol à l'étalage. Une caissière l'a vu et l'a dénoncé au vigile", relate le parquet de Namur.

L'agent de sécurité l'a contrôlé alors qu'il sortait du magasin, mais l'homme l'a agressé en le repoussant à deux mains (ce qui transforme son vol simple en vol avec violence). Il a ensuite toussé au visage du vigile en affirmant qu'il était porteur du coronavirus..

La police est intervenue à la demande du magasin. L'individu a été privé de liberté. Il s'est avéré qu'il était bien connu des services de police pour des antécédents de vol. Étant donné les circonstances, le parquet a demandé qu'il soit déféré devant un juge d'instruction et qu'il soit arrêté.

Toujours mercredi, un homme comparaissait devant le tribunal de Namur pour avoir craché sur plusieurs personnes. Vu le contexte lié au coronavirus, le substitut a réclamé une peine symbolique sévère d’un an de prison. Si les faits avaient été initialement qualifiés de "tentative d’empoisonnement", ils ont été requalifiés en "diffusion d’une substance donnant l’impression d’être dangereuse". La substance en question étant la salive du prévenu.