Ils ont obtenu gain de cause devant le tribunal civil de Marche-en-Famenne

La saga judiciaire qui oppose le groupe carrier Lhoist aux moines de l’abbaye de Rochefort n’est pas prête de se terminer. Ce jeudi, un nouveau retournement de situation a eu lieu avec un jugement du tribunal civil de Marche-en-Famenne. Alors que la société Lhoist avait récemment obtenu un permis unique l’autorisant à pratiquer des tests de pompage sur la nappe phréatique située sous la carrière de la Boverie, et alors que les moines avaient été déboutés à plusieurs reprises devant le Conseil d’État et le tribunal de première instance de Namur, ils ont obtenu gain de cause ce jeudi.

Ces derniers voulaient faire valoir leurs droits sur la source de la Tridaine, qui les approvisionne en eau qui sert notamment à la fabrication de la célèbre trappiste. Pour éviter que Lhoist ne touche à l’acheminement de l’eau via leur pompage, les moines ont mis en avant plusieurs documents, dont un acte de partage et une servitude datant de 1833 ainsi que plusieurs conventions signées par Lhoist. Cette servitude, aussi ancienne soit-elle, interdit au grouper carrier de toucher, en tout ou en partie, aux eaux qui alimentent l’abbaye. "Le tribunal dit que la source de la Tridaine appartient bien à Lhoist, qu’on en est propriétaire sur notre terrain. Mais qu’on ne peut pas modifier l’acheminement de l’eau, sur base de cette servitude créée en 1833 et selon laquelle le groupe ne peut ni détourner ni supprimer les eaux qui alimentent l’abbaye. Cette décision est surprenante car la galerie par laquelle transite actuellement l’eau n’est pas naturelle mais bien artificielle", a indiqué Jean Marbehant, porte-parole de Lhoist.

Le groupe Lhoist va interjeter appel devant la Cour d’appel de Liège et se dit confiant de l’issue. Tout comme les moines trappistes. "Jusqu’à présent, à chaque fois qu’il y a eu un appel, la décision a été la même qu’en première instance", rappelle Christophe De Doncker, porte-parole de l’abbaye Notre-Dame de Rochefort.

En attendant, les moines vont prochainement demander l’arrêts des tests de pompage effectués depuis plusieurs semaines.. "Ces tests de pompage constituent une entrave à la servitude dès lors qu’ils ont effet d’assécher la source pour remplacer l’approvisionnement de l’Abbaye par un pompage qui requiert la mise en place d’une chambre de mélange et de tuyaux."