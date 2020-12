"En cette période difficile, le besoin de s’évader, de sortir de notre quotidien est très présent… Alors rendez-vous dans nos musées provinciaux pour en découvrir tous les joyaux!" lance Jean-Marc Van Espen, le Député-Président du Collège provincial.

En effet, ce mardi 1er décembre, si les musées communaux sont restés fermés, conformément aux décisions du gouvernement fédéral, les musées provinciaux du territoire namurois ont rouvert leurs portes après plusieurs semaines de fermeture obligatoire.

Plus spécifiquement, le Musée Félicien Rops (Rue Fumal 12, 5000 Namur) et le Musée des Arts Anciens du Namurois (Rue de Fer 24, 5000 Namur) accueillent, à nouveau et en toute sécurité, le public.

Les fêtes de fin d’année sont généralement propices pour prendre le temps en famille et organiser une activité originale. Le temps hivernal étant souvent instable, si vous recherchez une activité à l’abri, pensez à découvrir les deux expositions temporaires de nos musées provinciaux:

Exposition "« Vert désir », pierre vertes : entre histoire, art et sciences" au Trem.a (Musée des Arts Anciens du Namurois – Trésors d’Oignies) : du 24/10/20 au 31/01/21 (prolongation possible) Exposition "« Adjugé », les artistes et le marché de l’art en Belgique" au Musée Félicien Rops : prolongation jusqu’au 18/04/21.

Depuis de nombreuses semaines, les équipes respectives s’efforcent de s’adapter à la situation et répondent amplement aux précautions sanitaires:

port du masque obligatoire - vente de masques si nécessaire (1€),

désinfection des portes, boutons d’ascenseur et sanitaires après chaque visite,

mise à disposition de gel hydroalcoolique aux accueils,

balisage des visites pour éviter les croisements,

personnel accueillant avec masques et parois en plexiglass,

affiches de sensibilisation aux gestes barrières,

marquages au sol et respect de la distanciation sociale,

…

Musée Félicien Rops :

Réservation obligatoire via téléphone ( +32 81 77 67 55) mail ( info@museerops.be ) ou agenda en ligne ( https://urlz.fr/eotD )

mail ( ou agenda en ligne ( ) Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 10h à 18h - Fermeture les 24, 25 et 31/12 ainsi que le 01/01

Accueil max. 10 personnes par heure dans l’enceinte du musée

Durée maximale de visite : 1h

Groupe : uniquement la bulle familiale

Musée des Arts Anciens du Namurois – Trem.a