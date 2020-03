Thierry Beugnies partage son expertise dans l’événementiel avant son nouveau projet à la fin de ce mois.

Dans notre série "Ils font bouger Namur", voici Thierry Beugnies alias Colonel Moutarde. Namurois d’adoption depuis environ 20 ans, Binchou de naissance ayant grandi à Mons, il organise des évènements à Namur depuis quelques années.

On lui doit notamment trois éditions du festival de foodtrucks Cantine en ville et d’animation de Quai Novèle avec la brocante des quais du 21 juillet. Un véritable succès.

Vous qui organisez des évènements partout en Wallonie, quel regard portez-vous sur le Namurois dans ce contexte ?

"Les Namurois ont leurs habitudes de sortie et n’aiment pas le changement. Je distingue plusieurs tribus : celle qui va place du Vieux, celle qui va au Belvédère, celle qui va aux Abattoirs… Ces tribus se mélangent rarement, au contraire de Charleroi par exemple, où elles vont les unes chez les autres."

D’autres distinctions à faire avec Charleroi ?

"Les Namurois boivent peu ! Ils font moins la fête. Ils viennent passer un moment agréable, boivent un verre ou deux puis rentrent. Dans le Hainaut, on est plus festif et on reste plus longtemps. Le tiroir-caisse voit la différence !" (rires)

Cela induit-il une façon différente d’organiser les évènements à Namur ?

"Comme il faut du temps pour convaincre les Namurois de se déplacer, c’est parfois difficile de se lancer dans des contrats d’un an avec la Ville. Il faut investir et capitaliser les années suivantes. Par exemple, pour Cantine en ville, les visiteurs viennent majoritairement de l’extérieur depuis le début."

Vous allez organiser une saison 4 de Cantine en ville cet été ?

"Je ne sais pas encore car la Ville a changé la donne par rapport à la première année. Les charges facturées en 2019, alors qu’il a plu tout le week-end et qu’on a eu seulement 30 % de la fréquentation de 2018, c’est un surcoût de 1 500 € difficile à compenser. Je ne peux pas augmenter la participation des foodtrucks dans la même proportion. Je me tâte."

Et Quai Novèle, vous êtes partant pour une saison 4 cet été ?

"Je vais devoir me décider assez vite à rentrer une offre. Il y a du pour et du contre. D’une part, on a eu moins d’incivilités sur le site en 2019 en supprimant la plage de sable en bord de Meuse même si c’était moins joli. D’autre part, j’ai dû investir dans la sécurité pour ne plus être cambriolé. C’est un pari risqué. Ça demande beaucoup de travail, d’organisation et on reste tributaire de la météo."

Ce n’est pas encore décidé alors qu’on est en mars et que ça démarre en mai ou juin ?

"Non. Du côté de la Ville, le marché ne sera attribué qu’à la fin de ce mois et il faudra encore 15 jours de délai de recours. Comme il est impossible de faire une belle programmation avec seulement quelques semaines d’avance, mes artistes sont déjà bookés pour tout l’été. Et si je ne fais pas Quai Novèle, je les recaserai ailleurs. Mais si un nouveau doit arriver, je lui souhaite bonne chance car le délai est très court pour faire du bon travail en effet."

En même temps, vos évènements correspondent bien au public namurois, non ?

"J’évite les boum boum. Ça doit rester familial, avec une bonne ambiance et de la manière la plus responsable possible. J’utilise du verre même si on m’a piqué environ 200 verres à Houppe. Ça correspond peut-être bien à Namur. Je joue le jeu en matière d’horaires et je respecte les riverains en coupant la sono à 22 h. Sauf une fois où je n’ai pas vu passer le temps. J’ai eu une plainte. L’eau porte beaucoup le son."

Vous avez jeté votre dévolu sur l’ancienne banque Fortis pour un tout nouvel évènement.

"C’est vraiment un super espace en centre-ville (rue des Carmes) où l’on peut organiser des tas d’évènements sympas. J’espère que le projet immobilier qui le convoite ne nous en privera pas trop tôt. C’est là que j’organise ma première foire aux vinyles à la fin du mois et en octobre prochain."

Une foire aux vinyles le week-end du 28 et 29 mars

Dans la foulée de la brocante du 21 juillet qu’il organise depuis trois ans avec une partie réservée aux collectionneurs, Colonel Moutarde met sur pied un nouvel évènement, une foire aux vinyles et hi-fi vintage. "Il s’agit d’une véritable foire, pas juste une poignée de stands. Et un évènement en soi, pas une activité en marge d’un autre évènement" , précise Thierry Beugnies qui a été séduit par le cadre exceptionnel et éphémère de l’ancienne banque Fortis rue des Carmes, désormais vide.

Son défi ? Organiser un évènement familial qui attire à la fois le grand public et les collectionneurs. "Pour ce qu’on appelle les diggers, les vrais amateurs ou collectionneurs, il y a un petit-déjeuner à 10 € le samedi matin. Je leur garantis qu’il n’y aura pas de vieux disques pourris de variété française des années 1980 à 50 cent ! D’ailleurs, le prix minimal des vinyles est fixé à 5 € pour induire une certaine qualité. Sinon, l’entrée est gratuite pour tous" , précise celui qui coorganise l’évènement avec la boutique de culture en seconde main Ramdam et le Comptoir des Ressources Créatives notamment.

"Il y aura un bar à pâtes, un bar à burgers, une ambiance musicale sur le thème rock psyché seventies pour l’édition du 28 et 29 mars tandis que la deuxième foire les 3 et 4 octobre sera axée sur le funk et le disco. L’idée est que les gens puissent venir se détendre et boire un verre avec de la bonne musique et qu’ils voyagent même si ce ne sont pas des amateurs de vinyles en tant qu’objets."