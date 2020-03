Le théâtre de Namur remercie ses abonnés solidaires tandis que les petites entreprises soutiennent les soignants.

Les gestes de solidarité se multiplient envers le personnel hospitalier namurois. Après les viennoiseries livrées aux urgences par la boulangerie pâtisserie Vranckx, on apprend que Delahaut fournit des kilos et des kilos de café tant au CHR qu'à Sainte-Elisabeth, Saint-Luc et Mont-Godinne. Du café en dosettes notamment pour correspondre aux machines utilisées dans les services.

© Vranckx



"Ce café est normalement dédié à notre clientèle Horeca et qui est en stand-by pour l’instant. On pouvait le conserver, mais on a décidé de faire plaisir à notre manière. On donnera en fonction de nos moyens et en fonction des besoins", explique François Delahaut qui a chargé les premiers colis ce lundi.

La solidarité est de mise aussi lorsque les citoyens sont appelés pour d'autres secteurs durement touchés. Ainsi, le théâtre de Namur remercie-t-il ses abonnés. "Vous êtes nombreux à préférer ne pas être remboursés du montant de votre place pour en faire don aux artistes et techniciens-intermittent durement touchés par cette crise sanitaire. Merci pour eux!"