La société Flibco.com proposera ses services de navettes de bus à Brussels Airport à partir du 23 juin, annoncent les deux partenaires jeudi. Cette collaboration permettra de relier l'aéroport à 11 grandes villes en Belgique et à l'étranger.

Le spécialiste européen des navettes vers les aéroports reliera en bus Brussels Airport aux villes de Bruges, Gand, Anvers, Liège, Lille, Breda, Eindhoven et Maastricht. Cette offre est complétée par une solution "Door2Gate", qui permet de rejoindre Brussels Airport depuis son domicile, bureau ou hôtel.

Elle couvre la majorité du Brabant, y compris Louvain, ainsi que Bruxelles-Ville et Namur. Les lignes entre Brussels Airport et Bruges ou Lille seront lancées le 23 juin, tandis que les connexions vers les autres villes sont prévues pour le mois d'octobre. Selon l'aéroport, la collaboration représente un complément important à l'offre de transport à Brussels Airport et renforce sa position en tant que plateforme intermodale.